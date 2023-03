Az esemény díszmeghívottja Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A megnyitón felszólalnak: dr. Lukács Bence Ákos konzul (Magyarország Főkonzulátusa, Csíkszereda), Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Szebeni Zsuzsanna kurátor, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője. A megnyitón jelen lesz Mitu Melinda kurátor, a kolozsvári Erdélyi Történeti Múzeum történész-muzeológusa.

SEPSIBÜKSZÁDON Háromszéki honleányok címmel nyitnak meg szabadtéri kiállítást március 15-én, szerdán 10.30 órától a ’48-as emlékműnél a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet, az RMDSZ Sepsibükszádi Nőszervezete, a Mikes Ármin Általános Iskola és a római katolikus egyház közös szervezésében.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház ma 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Are we human or are we dancers? című előadását játssza, koncepció, koreográfia: Ioana Marchidan; 17-én, pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Morix 508, rendező-koreográfus: Simona Deaconescu.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház műsorán: ma, szerdán és csütörtökön 19 órától a TAM színháztermében a Gliese 445 című, az Andrei Mureșanu Színház és a kolozsvári Reaktor Műhely közös elő­adásának bemutatója. Rendező: Raul Coldea.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház e heti előadásai: bemutató előadás 15-én, szerdán 18.48-tól, majd 16-án, csütörtökön 18.48-tól a kamarateremben: Ágyban, párnák közt – Petőfi Sándor-emlékest Ricz Ármin rendezésében; 19-én, vasárnap 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtérrel) Pintér Béla: Gyévuska, rendező: Hegymegi Máté, korhatár: 14+.

JEGYEK a Tamási Áron Színház és az M Studio előadásaira a központi jegyirodában, a biletmaster.ro oldalon, valamint előadás előtt a helyszínen kaphatók.

Zene

AZ ÉNEK TÖRTÉNETE. Az Árkosi Kulturális Központ és a Plugor Sándor Művészeti Líceum magánénekszakos tanárai nagyszabású koncertsorozatot indítottak az ének történetének bemutatására, amely átível a kezdetektől napjainkig az opera- és a dal­irodalom állomásain és az ünnepekhez kötött énekes repertoáron. A koncertsorozat során a preklasszikus, klasszikus, romantikus, verista, nemzeti iskolák operaáriáit, operettet, musicalt, klasszikus, romantikus, nemzeti iskolák dalait hallhatja a közönség, sőt, a többszólamúság, az énekegyüttesek, kórusok műveiből is ízelítőt kaphat. A koncertsorozat ötletgazdája és művészeti vezetője Sebestyén-Lázár Enikő. Ma 19 órától az Árkosi Kulturális Központ koncerttermében sor kerül a sorozat hatodik, A magyar nemzet hazafias énekei című ének- és oboakoncertjáre. Előadók a Plugor Sándor Művészeti Líceum tanárai: Sebestyén-Lázár Enikő (szoprán), Babos Margit (szoprán), Opra Kitti Fruzsina (szoprán), Oláh-Badi Alpár (te­nor) és Barabás Lajos (tenor). Zongorakíséret: Kőmíves-Bokor Zsuzsa. Hangszeres meghívott vendég: Dobra Beáta (oboa). Karmester: Opra Balázs József. Műsoron Vincze Zzigmond, Kacsóh Pongrác, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Erkel Ferenc, Lehár Ferenc, Buday Dénes, Egressy Béni és Mihalik Kálmán művei. Egy jegy ára 20 lej.

ÜZENET HAZA című műsorával lép fel a magyarországi Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes a Zagyva Banda kíséretében ma 19 órától a zabolai Mikes-birtok Luxus­istállójában.

JÁNOS PASSIÓ SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Kónya Ádám Művelődési Ház és a Romániai Szász Evangélikus Egyház Brassói Egyházközsége szervezésében egyházzenei koncertre kerül sor április 2-án, virágvasárnap, 19.30-kor a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban. Zenei vezető: Steffen Schlandt. Szólisták: Gebe-Fügi Renáta (szoprán), Mihaela Ișpan (brácsa), Dan Macavei (basszus, Pilátus), Nicolae Simonov (evangélista), Rusinyak Dmitrij (Jézus). Jegyek 40 lejes áron (kedvezményesen 20 lejért) kaphatók a városi kulturális szervezőirodában. Az eventim.ro online értékesítési felületén csak 40 lejes áron kaphatók jegyek.

Bábszínház

BEMUTATÓ A CIMBORÁKNÁL. Ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház bemutatja a Csillagpalota című babaelőadást. A Benkő Éva és Péter Orsolya által rendezett előadást egyéves kortól ajánlják, helyszíne a Cimborák Bábszínház stúdióterme. Márciusban még 16-án, csütörtökön 10 és 11.15 órától, 17-én, pénteken 11 és 17 órától, 18-án, szombaton 11 órától lehet megtekinteni. Jegyeket foglalni, az előadással kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon, Csüdöm Eszternél lehet.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 16.15-től Dumbó (magyarul beszélő), 16.30-tól 101 kiskutya (románul beszélő), 17.30-tól A Hangya és a Darázs: Kvantumánia (magyarul beszélő), 18 órától 80 huszár (magyar történelmi filmdráma – az 1848–49. évi szabadságharc emlékére), 19.45-től Titanic: 25. évforduló (magyarul beszélő), 20.15-től Aftersun (román feliratos).

Nyílt nap a Mikóban

Nyílt napra várják a 2023–2024-es tanévben induló előkészítő osztályok iránt érdeklődő szülőket és gyerekeket a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban a következők szerint: március 21-én, kedden 15.30-tól és március 22-én, szerdán 10 órától a Székely Mikó Kollégium elemi iskolájában (Kós Károly-épület, Gábor Áron utca 18. szám). Kérik a szülőket, részvételi szándékukat jelezzék március 17-ig a kollégium titkárságán munkanapokon 9–15.30 óráig. Telefon: 0267 312 793.

Könyvbemutató

ALBUMBEMUTATÓ KÉZDIVÁSÁRHELYEN. A kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban március 16-án, csütörtökön 17 órától bemutatják a Sárosi Csaba képzőművészeti munkáit és életét ismertető albumot. A könyvet bemutatja Deák Ferenc Lóránd műkritikus, az album

szerzője.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermébe.

KRÍZISKEZELÉS A MINDENNAPOKBAN. A sepsiszentgyörgyi Irgalmas Samaritánius Keresztyén Oktatási Központban (Dohány utca 5. szám) március 16-án, csütörtökön 18 órától Székely András, a Végeken Egészségügyi Alapítvány elnöke tart előadást Kríziskezelés a mindennapokban. Hogyan készüljünk fel nehéz helyzetekre, beszélgetésekre? címmel. A részvétel ingyenes.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 392-es Dona (telefon: 0372 494 392) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

SZORGOS KEZEK. A sepsi­szentgyörgyi Szent József-

plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

A VOLT POLITIKAI FOGLYOK MEGYEI SZÖVETSÉGE szívesen látja tagságának részvételét a március 15-i ünnepi koszorúzáson. Emlékezzünk együtt a magyar szabadság ünnepén, elődeinkre is, akik bátran szembeszálltak az elnyomó hatalommal.

KULCSCSOMÓT találtak februárban Sepsiszentgyörgyön az Ág utcai 21-es tömbház A lépcsőháza közelében. Érdeklődni naponta 9–15 óráig lehet a szerkesztőségben.