Valaki hiányzik…

A gondoskodás költségvetésének nevezték el Kovászna Megye Tanácsa idei büdzséjét, de ez nemcsak szociális értelemben vett odafigyelést takar, hanem a közpénzzel való körültekintőbb bánásmódot is – állítja Tamás Sándor. A megyei önkormányzat vezetőjét arról kérdeztük a költségvetés elfogadása után, hogy melyek az önkormányzat prioritásai, mire számíthatnak idén a háromszékiek. Az elnök szerint noha már a tavaly, és idén is nehezített terepen mozognak, sok hátráltató tényezővel kell megküzdeniük, továbbra is tartják magukat ahhoz, hogy egyes bukaresti politikusokkal ellentétben nem költségvetési években, nem mandátumokban, hanem programokban gondolkodnak.