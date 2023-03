„Hétfőn a Csíkszeredai Sportklub ellen érződött, hogy azt megelőzően hat hétig nem játszottunk mérkőzést. Megvoltak a helyzeteink, viszont későre ébredtünk. Biztató, hogy az emberelőnyöket sikerült kihasználnunk, két gólt is lőttünk, úgy érzem, lehetett volna szorosabb a címvédővel. Számunkra remek hír, hogy eltiltás után visszatér Molnár Zoltán, Horváth Pál és Szabó Ákos, így a hétvégén már jégre léphetnek. Továbbra is az elődöntőbe jutás a célunk, úgyhogy vasárnap mindenképp győznünk kell. A kapusteljesítmény meghatározó lehet a tapasztalt játékosokkal teletűzdelt Galac ellen, amelyet az alapszakaszban kétszer sikerült megvernünk. Rendkívül fontos, hogy a jégkorongozók kellőképpen felpörögjenek a soron következő találkozókra. Reméljük, a nézők is szép számban kilátogatnak a meccseinkre, amelyek izgalmasnak ígérkeznek, hiszen egyetlen mérkőzés sincs előre lejátszva” – fogalmazott Kernászt Huba, a Háromszéki Ágyúsok alelnöke. (miska)