A rajtot Alonso kiváló ütemben kapta el, ennek is köszönhetően már az első kanyarban elment Pérez mellett, kisvártatva azonban a mexikói visszaelőzött. Ebben az is közrejátszhatott, hogy közben a spanyolt arról tájékoztatták a csapatrádión, hogy öt másodperces időbüntetést kapott, mert rosszul állt fel a rajtrácsra. Tíz kör után az élen álló Red Bull-versenyző, valamint Alonso valamelyest meglépett az üldözőktől, a harmadikként száguldó George Russell (Mercedes) hátránya több mint hat másodperc volt Pérez mögött. A 15. helyről rajtoló Verstappen ekkor már kilencedik volt, aztán egészen az ötödik helyig jött fel, amikor Lance Stroll (Aston Martin) autójának mentése idejére a pályára hajtott a biztonsági autó, a kerékcserék után Pérez, Alonso, Russell, Verstappen volt az első négy sorrendje. Amint a biztonsági autó útjára engedte a mezőnyt, Russell azonnal támadásba lendült, de Alonso sikeresen védekezett és megőrizte a második helyet. A következő két körben Verstappen Russell és Alonso mellett is elhúzott, de a folytatásban már nem tudta utolérni csapattársát. Noha a dobogó alsó fokára Alonso állhatott fel, a spanyol utólag 10 másodperces időbüntetést kapott, miután nem szabályosan töltötte le a korábbi büntetését a bokszutcában. A harmadik helyet Russell örökölte meg, míg a spanyol visszacsúszott a negyedik re.

A vb két hét múlva Ausztráliában folytatódik.