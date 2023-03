A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a díjátadó ceremónia után jelentette be, hogy a harmadik helyen befutó Fernando Alonso utólag 10 másodperces időbüntetést kapott, miután nem megfelelően töltötte le a verseny elején kiszabott büntetését a bokszutcában. A spanyol az ítélet értelmében a negyedik helyre csúszott vissza, míg a harmadik helyet George Russell örökölte meg.

A Mercedes brit versenyzője szigorúnak vélte a büntetést, míg a kétszeres vb-győztes leginkább azt nehezményezte, a szabálytalanság után a szövetségnek 35 körbe tellett, hogy döntést hozzon, illetve Alonso azt is jelezte, a csapat felülvizsgálja a helyzetet. Az Aston Martin nem is tétlenkedett, fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen, és azzal érvelt, hogy több olyan eset is volt, amikor az emelő érintette az autót a büntetés letöltése alatt, és azon esetek nem vontak maguk után szankciót.

A brit együttes emellett rámutatott arra: a vonatkozó szabálypont nem fogalmaz egyértelműen, mivel abban csak az szerepel, hogy nem lehet a versenygépen dolgozni, és nem tér ki egyértelműen arra, hogy az autó megérintése minek minősül. Az FIA végül visszavonta a kiszabott büntetést, aminek értelmében Alonso visszakapta a harmadik helyét.