Különleges kamarakiállítás várja a látogatókat Sepsiszentgyörgyön április 16-ig a Székely Nemzeti Múzeumnak időlegesen székhelyet biztosító Lábas Házban. A tavaly január óta újraindított A hónap műtárgya sorozatban nem csupán egyetlen tárgyat mutatnak be, hanem kamaratárlatokat rendeznek. Ezúttal a kiemelt műtárgy egy szász boroskancsó, mely főhelyen is szerepel, ám a teremben mindennapi használatra szánt erdélyi és partiumi kerámiaedények sokszínűsége kápráztat el. Halandó nem is gondol bele, hány településen készítettek kerámiatárgyakat.