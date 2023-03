– Gőzerővel készülsz a hamarosan rajtoltó idényre. Milyen volt az olaszországi edzőtábor?

– Nekem minden évben az a fontos, hogy a felkészülés során megismerjek egy másik közeget, így idén a választásom Olaszországra esett. Alapvető számomra, hogy az év első hónapjaiban minél több kilométert tekerjek, ezt pedig technikás terepen tegyem. A télen kicsit berozsdásodtam, viszont az edzőtábor során visszarázódtam, erősebb lettem, felkészültem a rám váró kihívásokra. Az edzőtábor egy hónapot tartott, majd ezt követően a barátnőmmel maradtunk még néhány napot, hiszen Szicília rengeteg látnivalót tartogat.

– Milyen versenynaptárral vágsz neki az évnek, illetve mik a céljaid?

– Egyelőre csak a versenynaptáram egy része ismert, viszont még lesznek olyan megmérettetések, amelyekről csak később szerzünk tudomást. Idén szeretnék minél több Cross Country Eliminator (XCE) világkupa-versenyen rajthoz állni. Egyelőre a sorozatban kilenc viadal szerepel, viszont a lista még bővülhet a következő hónapokban. 2023-ban Indonéziában lesz az XCE világbajnokság, a célkitűzésem, hogy azon is részt vegyek. Az utóbbi években a belföldi versenyek némileg háttérbe szorultak, a nemzetközi megmérettetések kerültek előtérbe. Ennek ellenére szeretek itthon versenyezni, vannak nagyon jó hangulatú viadalok, amikre minden évben elmegyek. A fő célom viszont az, hogy olyan versenyeken tegyem próbára magam, ahol a legjobbakkal kell felvennem a harcot.

– Idén elkezdődik a pontszerzés a párizsi olimpiára. Ezzel kapcsolatban mik a terveid?

– A Román Kerékpáros-szövetségnek jelenleg nincs elnöke és vezetősége, nem tudnak megfelelő anyagi támogatást nyújtani a válogatott sportolóknak, az idénykezdés előtt nem szerveztek közös edzőtábort, nem képesek masszőrt és segítőt biztosítani azokon a versenyeken, amelyek a kvalifikáció részét képezik. Ezek miatt egy nemzetközi versenyen komoly hátránnyal indulunk az élmezőnyhöz képest, viszont ennek ellenére beterveztem néhány pontgyűjtő viadalt. Ha Vlad Dascălu Tokió után ismét kijut az olimpiára, akkor megpróbálunk ezúttal kiharcolni még egy indulási jogot.

– Remek évet tudhatsz magad mögött: országos bajnoki cím, Balkán-bajnoki arany és Európa-bajnoki ezüstérem a Cross Country Eliminator szakágban.

– Érmek tekintetében 2022 volt a legsikeresebb évem, azonban a többi évre is sikeresként tekintek vissza, mert azok mind elengedhetetlenek voltak. A tavalyi évemben volt mélyrepülés is, hiszen augusztusban elestem a Cross Country Olympic (XCO) Európa-bajnokság egyik edzésén, eltört a kulcscsontom, megműtöttek és néhány hetet kihagytam. Ez volt karrierem első sérülése, nagyon ódzkodtam a műtéttől, viszont annak köszönhetően hamar edzésbe álltam, és sikerült sorozatban hetedszer is megnyernem az XCE országos bajnokságot. Ezt követően elmentem a világbajnokságra is, ám a történtek után nem mertem úgy tekerni, ahogy korábban, de értékes tapasztalatot szereztem.

– Gondolom, a világkupa-versenyek mellett zsinórban nyolcadszor is megnyernéd az XCE országos bajnokságot.

– Szeretnék az országban kiemelkedő lenni ebben a szakágban, így továbbra is szeretnék országos bajnokságot nyerni. A rövid táv mellett szeretek Cross Country Marathon (XCM) versenyeken indulni. A tavaly sérülés miatt kihagytam azt az országos bajnokságot, így idén rajthoz akarok állni, és a dobogó legmagasabb fokán végeznék. Igyekszem rugalmas és sokoldalú lenni, bár az XCE a kedvencem, azért a hosszú távú viadalokon is az a célom, hogy a legjobb legyek. Nem akarok magamra nyomást helyezni, a folytatásban is élvezni szeretném a versenyzést.