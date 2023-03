Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A Részeg halottakat nem szolgálunk ki! című, Örkény István egyperces novelláiból készült kirakat-előadást március 29-én, 30-án, 31-én és április 1-jén 20.13 órától kizárólag 14 éven felüli nézőknek játsszák Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház kirakatánál. A Szabadság téren felépített nézőtér 21 férőhelyes. Jegyeket foglalni, az előadással kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet.

Zene

OLIMPIKONOK KONCERTJE. Ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központ hangversenytermében (Zeneház, Olt utca 6. szám) tartják az Olimpikonok koncertjét a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjainak és tanárainak a részvételével. Az országos hangszeres és énekes tantárgyversenyekre készülő diákok: Sebestyén Lázár Kata (fuvola), Kakasi Zsuzsanna (gitár), Varga Szabolcs (canto), Dénes Dorottya (cselló), Keresztes Antonia (canto), Bardocz Mihai Pavel (nagybőgő), Bartha Botond (ütőhangszerek), Cismas Anastasia Julia (canto), Kádár János Balázs (klarinét). Zongorán kísérnek a líceum tanárai: Szabó-Siklódi Levente, Kakasi Zsolt, Ambrus Sándor, Kőmíves-Bokor Zsuzsa, Szilágyi Zsolt Herbert. Felkészítő tanárok: Császár Katalin, Oláh-Badi Alpár, Gábor Szende, Sebestyén-Lázár Enikő, Simon Gellért, Kertész János és Gábor Szabolcs. A belépés ingyenes.

KÖZÖS KONCERT. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében március 29-én, szerdán 19 órától Dalba dúdolt szerzői est címmel rendhagyó közös koncertet tart Gerebenes Ede, Kátai Judit és Orbán Ferenc. A belépés díjtalan.

A JÁNOS-PASSIÓ SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Kónya Ádám Művelődési Ház és a Romániai Szász Evangélikus Egyház Brassói Egyházközsége szervezésében egyházzenei koncertre kerül sor április 2-án, virágvasárnap 19.30-tól a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban. A vallási ünnepek zenés kíséretének hagyományát követve a Capella Coronensis együttes, a brassói Fekete-templom Bach Kórusa és komolyzenei szólisták Steffen Schlandt vezényletével Johann Sebastian Bach egyik legismertebb művét, a János-passiót hozzák el a közönségnek. Szólisták: Gebe-Fügi Renáta (szoprán), Mihaela Ișpan (brácsa), Dan Macavei (basszus, Pilátus), Nicolae Simonov (evangélista), Rusinyak Dmitrij (Jézus). Jegyek az eventim.ro oldalon 40, a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) 40 és kedvezményesen 20 lejért kaphatók.

Kiállítás

BAGYINSZKI ZOLTÁN FOTÓMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA. Kovásznán a Kádár László Képtárban március 29-én, szerdán 18 órakor megnyitják Bagyinszki Zoltán gyulai fotográfus Szecesszió – Válogatás a magyar építőművészeti értékeinkből című fotókiállítását. Megnyitóbeszédet mond Nagy Lajos többszörösen díjazott fotóművész. Közreműködik a Kőrösi Csoma Sándor Líceum Tiszta Szív vegyes kara (karvezető: Gyerő Katalin).

Tortoma Önképzőkör

A Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében ma 19 órától Generációk (h)arca – Górcső alatt a görgető generáció címmel dr. Gergely Orsolya szociológus, a Sapientia Tudományegyetem adjunktusa (Csíkszereda) tart vetített képes előadást. Kérik a részt venni szándékozókat, hogy vigyék magukkal okostelefonjaikat! Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától Pán Péter (magyarul beszélő) és 17 órától (románul beszélő), 17.30-tól Avatar 2. – A víz útja (magyarul beszélő), 18.30-tól Hadik (román feliratos), 20.30-tól Nyolc hegy (román feliratos), 21 órától Creed 3. (román feliratos).

Fotó-dal-könyv Márk Attilával

A sepsiszentgyörgyi Sugás Áruház III. emeltén a Föld Szint rendezvényeként március 29-én, szerdán 18 órától a 60 éves Márk Attila „erdélyi daltulajdonossal”, fotóssal, íróval beszélget Huszár Szilamér fotográfus.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Cine-Ma: Beszélgetés Vékes Csaba filmrendezővel. Az idén 50 éves Vékes Csaba eredetileg színész, de majd tíz éve forgatókönyvíróként és filmrendezőként dolgozik. Első játékfilmjét, A hetedik alabárdost 2017-ben rendezte. A bukaresti Magyar Filmhétre legújabb alkotását, a Szia, életem című vígjátékát kísérte el. Itt beszélgetett vele a Cine-Ma rovat házigazdája, Kacsó Edith. * Színház a tévében. A Magyar Adás ötvenedik születésnapja alkalmából Szatmárnémetiben rendezett programok között helyet kapott a Színház a tévében című pódiumbeszélgetés is. Az Északi Színház magyar tagozata, majd a Harag György Társulat színművészei közül hármat látott vendégül Jakabffy Tamás televíziós szerkesztő a gyönyörűen helyreállított szatmári Iparos Otthon nagytermében: Bartis Ildikót, Méhes Katit és Tóth-Páll Miklóst. A beszélgetésből készített szerkesztett változat a kiemelkedő rendező, Harag György által vezetett kezdő társulat szatmári megtelepedésének éveit idéző archív riport részleteiből indul ki, és a március 27-én ünnepelt színházi világnap tiszteletére került műsorba.

Gombaismereti előadás

A László Kálmán Gombász­egyesület szervezésében március 30-án, csütörtökön 18.30 órától Sepsiszentgyörgyön a Puskás Tivadar Líceumban bemutatják az idei gombásztábor helyszínét, majd Zsigmond Győző előadást tart Tavaszi gombáinkról címmel.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermébe.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Csíki utcai 231-es Dona (telefon: 0372 407 231) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot.

Kézdivásárhelyen ma 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár a szolgálatos.

Határtalanul középiskolai vetélkedő

A korábbi évek sikere után ismét elindult a Határtalanul Kárpát-medencei középiskolai vetélkedő. Az élvezetes történelmi, irodalmi, földrajzi, néprajzi feladatokkal a cél, hogy a Kárpát-medence magyarlakta területeit, a hagyományokat, a kultúrát közelebbről megismerjék a diákok. A vetélkedősorozat segítségével virtuálisan és a valóságban is együtt lehetnek külhoni és anyaországi fiatalok. A középiskolások a nagydöntőben egymillió forint osztálypénzt nyerhetnek. A többfordulós vetélkedősorozat végén a nagydöntőbe jutott osztályok felkészítő tanárait is fejenként 100 ezer forintos ösztöndíjjal jutalmazzák. Ezen kívül több mint 1000 egyéb nyeremény talál gazdára, s a legjobbak eljuthatnak a Honfoglaló táborba is. A vetélkedőn azok vehetnek részt, akik legkésőbb 2023. március 31-ig az első fordulóban (alapszakasz) regisztrálnak, és a tesztet kitöltik legalább egy alkalommal. További tudnivalók: info@hatartalanul.net, hatartalanul.net.

Röviden

A WALDORF-PEDAGÓGIÁRÓL. A nagyközönség számára is nyitott rendezvényekkel jelentkezik márciusban a Kézdivásárhelyi Waldorf Egyesület. Forgács Erzsébet, a szadai Meseház Waldorf Óvoda nyugdíjas fejlesztőpedagógusa, az erdélyi Waldorf-kezdeményezések egyik állandó magyarországi meghívottja második előadását ma 17 órától Kézdivásárhelyen a Kosztándi Képtárban tartja Egyszer volt, hol nem volt... avagy hogyan meséljünk? címmel.

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-

plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Oltszemen és Zalánban, szerdán Kálnokon és Sepsikőröspatakon. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

ELZÁRJÁK AZ IVÓVIZET. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy új vezetékre csatlakoztatások miatt Kovásznán ma 8–17 óráig szünetel az ivóvíz­szolgáltatás a következő utcákban: Andrei Șaguna, Mész, Iustinian Teculescu, Fások, Zöld, Tölgyfa.