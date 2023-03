A megmérettetésen 45 utánpótláskorú, valamint 36 felnőtt sportoló tette próbára magát. A háromszéki klubot a 19 év alatti korosztályban három ifjúsági, a felnőtt kategóriában pedig egy női játékos képviselte. Dávid Márk döntőbe jutott, ahol azonban ellenfele jobbnak bizonyult, így ezüstéremmel zárta az országos bajnokságot. Szén László a kisdöntőben fölényes győzelmet aratott, tehát bronzérmet szerzett, míg Szebeni Gergő a hetedik helyen fejezte be a viadalt. A három ifjúsági fallabdázó a felnőttek között is ütőt ragadott, Dávid Márk a férfi A-divízióban a kilencedik, Szén László pedig a tizenegyedik helyen végzett. Szebeni Gergő a férfi B-divízióban nyolcadik, Madaras Simona a női Pro kategóriában tizedik lett.

„Az országos bajnokság a legfontosabb verseny az idényben az ifjúsági, a felnőtt és a veterán kategóriában. Elégedett vagyok a fiúk teljesítményével, Márk és László az elvárásaimnak megfelelően teljesített. Márk nagyon ügyesen, türelemmel és okosan menetelt a döntőig, ahol az ellenfele jobbnak bizonyult. László teljesítményével is nagyon elégedett vagyok, miután Márk legyőzte az elődöntőben, azt követően fölényesen diadalmaskodott a bronzmérkőzésen. Gergő is megpróbált mindent beleadni, viszont még mindig hiányzik a játékából a magabiztosság. Kiemelendő, hogy ezen a tornán sokkal jobban játszott, mint az előzőn, ennek fényében úgy értékelem, hogy jó úton halad. A fiúk az ifjúsági bajnoksággal párhuzamosan a felnőttben is szerepeltek, ahol szintén ügyesen megállták a helyüket. Büszke vagyok rájuk!” – nyilatkozta Bara Hunor edző.

A szakember hozzátette, a következő két országos versenyt a Huni Squash SKE rendezi. 2023-ban a veterán országos bajnokságnak és a Huni Squash Kupának május 5. és 7. között a csíkszeredai Transylvanian Tennis & Squash Club ad otthont. (miska)