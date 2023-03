Gazdatalálkozó Rétyen

Elsőként az APIA és a vidékfejlesztési hivatal (AFIR) képviselői tartottak előadást az unió által decemberben jóváhagyott vidékfejlesztési stratégiában foglalt támogatásokról és pályázatokról. Az APIA aligazgatója, György Ervin az új, eddig nem alkalmazott támogatásokat ismertette részletesen, és felhívta a gazdálkodók figyelmét a területalapú kérések korrektségére, mivel az országos kifizetési ügynökség szerződést kötött egy szatelites céggel, így a jogosultság bármikor könnyen ellenőrizhető.

A vidékfejlesztési ügynökség képviselője a júniustól induló pályázatokat mutatta be, kiemelten a fiatal gazdák megtelepedésének támogatását, a kisgazdaságok támogatását és a gépvásárlási támogatásokat, ezek voltak az elmúlt években a legkedveltebb, leginkább igényelt intézkedések. Az előadó felhívta a jelenlevők figyelmét arra, hogy az idén induló 15 intézkedésnél minden valószínűség szerint a teljes összeget kiírják, s az jár jól, aki ebben az évben leteszi a pályázatát.

Fejér László Ödön szenátor a szövetkezés fontosságát emelte ki, követendő példaként említve a felső-háromszéki tejtermelőket, akik szövetkezetet alapítottak, és most már ott tartanak, hogy a tagok tulajdonában levő üzem hamarosan elkezdi a tej feldolgozását. Bárkinek a tejét átveszik, és ígéri, hogy nem lesz ármódosítás, téli, illetve nyári tejáringadozás. A szenátor számítása szerint egy liter kartondobozos csomagolású tej 4 lejbe kerül a feldolgozónál, az üzletekben pedig 8–12 lej. A termelő hátránya megszüntetésére két megoldást lát: azt, hogy a tejet nagy tételben közösen adják el a gazdák, így hatásosabban tudnak kiállni az ár tárgyalásakor; vagy a másik, még előnyösebb megoldás, ha saját feldolgozót létesí­tenek.

Több tejtermelő gazda is elégedetlen a tej felvásárlási árával, a tejgyárak kényük-kedvük szerint változtatják azt, semmiféle előzetes egyeztetés nélkül. Jákó Tibor, a szarvasmarha-tenyésztők megyei egyesületének elnöke elmondta, az országos szövetség elérte, hogy március 30-án a mezőgazdasági minisztériumban tárgyalnak a feldolgozókkal és a forgalmazókkal, a nagy áruházláncokkal. A minisztertől azt fogják kérni, hogy foglaljon törvénybe egy minimális átvételi-eladási árat a tej literére, amely kötelező lenne minden egyes feldolgozó számára. Jákó szerint a hazai feldolgozók nemcsak az uniós országokból importálnak tejet, hanem Ukrajnából is, 1,4 lejes literenkénti árral. Egyöntetű vélemény volt, hogy szükséges lenne egy országos kampány a jó minőségű hazai tej fogyasztására, így tudatosítva, hogy ezzel számos hazai gazda vállalkozását mentik meg.

A hegyvidéki ügynökség képviselője elmondta, hogy érdemes megszerezni a Hegyi Termék minősítést, hiszen, aki rendelkezik ezzel, a pályázatoknál is pluszpontot kap. Országos szinten 1400 gazdálkodó ismertette el mezőgazdasági termékét hegyi termékként, a megyéből közel 215 gazdálkodó szerezte meg a minősítést.

Szóba került a háztáji sertéstartás helyzete is a pestis terjedésének körülményei között. Könczei Csaba képviselő elmondta, hogy most készül egy rendelet, amellyel az állategészségügyi hatóság is egyetértett. Engedélyezik a kocatartást a háztáji gazdaságokban, azzal a feltétellel, hogy a kocákat csak mesterségesen szabad megtermékenyíteni, megelőzve a pestis terjedését.

A következő gazdatalálkozó csütörtökön 11 órától Gidófalván lesz a helyi tanács gyűléstermében, ahova a kőröspataki és helybeli gazdákat várják.