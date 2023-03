Idénybeli ötödik sikerét is begyűjtötte a megyeszékhelyi Sepsi-SIC csapata, amely a férfi asztalitenisz Szuperliga kilencedik fordulójában 3–1-re győzedelmeskedett a Mioveni vendégeként. A zöld-fehérek színeiben Demeter Lehel, Ștefan Moldoveanu és Kanabé Szilárd állt asztalhoz, és győzelmükkel csapatunk megerősítette harmadik helyét a tabellán.

A Székelyudvarhelyi ISK-SZAK és a Bukaresti Steaua ellen elvesztett mérkőzés után utazott Mioveni-be a Sepsi-SIC csapata, amely a férfi asztalitenisz Szuperliga kilencedik fordulójában a helyi SK vendégeként próbálta begyűjteni a nyertesnek járó két pontot. A mérkőzés háromszéki szempontból nagyon jól rajtolt, hiszen az első párharcban Demeter Lehel könnyed játékkal 3–1-re verte Mihai Zamfirt (0–1). Másodiknak Kanabé Szilárd állt asztalhoz, akinek az Argeș megyeiek első számú játékosa, Alexandru Cazacu esélyt sem adott, és 3–0-ra verte a kézdivásárhelyi pingpongozót (1–1). A következő meccsen Ștefan Moldoveanu simán győzedelmeskedett, 3–0 arányban bizonyult jobbnak Macarie Alexandrunál (1–2). A két csapat legjobb asztaliteniszezője a negyedik mérkőzésen csapott össze egymással, Demeter pedig hátrányból felállva megnyerte az első szettet Cazacuval szemben. A folytatás ádáz csatát hozott, újabb látványos három játszma után 2–2 volt az állás. A döntő szettben Demeter kerekedett felül, és 3–2-vel segítette győzelemhez a Sepsi-SIC csapatát (1–3). Az argeși kiszállásra nem utazhatott el a zöld-fehérek tehetséges ifjúsági játékosa, Dragoș Bujor, akire sérülés miatt közel egy hónapos kényszerpihenő vár.

„Ebben a párharcban voltak könnyű, de nehéz és kiélezett meccseink is, így a 3–1-es győzelmünk nem tükrözi teljes egészében a mérkőzésen történteket. Ennek ellenére örvendek a mio­veni-i diadalunknak, amivel sikerült megerősítenünk a harmadik helyünket a rangsorban. A folytatásban még lesz egy összecsapásunk a Focșani csapatával, de ennek a találkozónak a végeredményétől függetlenül bronz­éremmel fejezzük be a Szuperliga 2022–2023-as idényét. Kielégítő számunkra ez a harmadik helyezés, s nagyon bízom abban, hogy a következő szezonban túlszárnyalhatjuk ezt a teljesítményt” – nyilatkozta érdeklődésünkre Teodor Simon edző, aki azt is elmondta, hogy május első hetében játsszák le a Focșani-nal szembeni idényzáró hazai meccsüket.

Az eredmény: Mioveni–Sepsi-SIC 1–3 (az eredmény alakulása: 0–1, 1–1, 1–2, 1–3). Mérkőzésenként: Mihai Zamfir–Demeter Lehel 1–3, Alexandru Cazacu–Kanabé Szilárd 3–0, Macarie Ale­xandru–Ștefan Moldoveanu 0–3, Cazacu–Demeter 2–3.