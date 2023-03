A tegnapi hideg, havazásos idő ellenére tucatnál is több, erőgépekkel segített munkás dolgozott az új kézdivásárhelyi bölcsőde építésén. Úgy tűnik, a vállalkozó nem a levegőbe beszélt, amikor augusztus derekára szalagvágást ígért: ha ez a munkatempó kitart, borítékolhatóan kész lesz az épület.

Tegnap pontosan két hét telt el az­óta, hogy Cseke Attila fejlesztési miniszter és Bokor Tibor polgármester időkapszulát helyezett el a Gyárak utcája melletti, új bölcsőde építésére kiszemelt területen. Akkor a kivitelező részéről elhangzott ígéretet sajtótájékoztatón tolmácsolták, miszerint augusztus közepére kész lesz az épület. Úgy néz ki, a boto­șani-i Simion Technoconstruct cég képviselője nem túlzott, a miniszteri látogatást követően gőzerővel zajlik a munka, a telek végében egy viszonylag nagy alapot kiöntöttek, a terület többi részén pedig zajlik az alap árkainak kiásása, a vasazás, ezekkel tegnap is tucatnyinál több munkás foglalkozott a meglehetősen zord idő ellenére.

Bár az országos program révén épülő kézdivásárhelyi bölcsőde a három standard modell közül a legkisebb, mégis tekintélyes méretű épületről van szó, ez szemmel is látszik és a számok is érzékeltetik: a negyven gyermek befogadására alkalmas ingatlan beépített területe 1293 négyzetméter, ehhez társul még szinte ugyanennyi zöldövezet is.

Az egyszintes, mint­egy hárommillió euróba kerülő épületet a létező legkorszerűbb technikával szerelik fel, a tervezők arra törekedtek, hogy energetikai szempontból a leghatékonyabb, ugyanakkor minden kényelmet biztosító ingatlant ad­janak át.

A kivitelező Botoșani megyei cégnek tapasztalata van hasonló munkálatokban, ezt maga Cseke Attila is elégedettséggel nyugtázta, korábban más településen hasonló rekordidő alatt végzett jó minőségű munkát. A honlapjuk szerint a cég leginkább sportbázisok, bölcsődék, sporttermek, kultúrotthonok, bentlakások stb. építésére szakosodott.

A kézdivásárhelyi önkormányzat szerencsés helyzetben van: az építkezéshez mindössze a közművesítéssel (víz-, villany és gázvezetés) kell hozzájárulnia, ami bár jelentős összeg, de eltörpül a beruházás értéke mellett.

Románia-szerte az RMDSZ által kezdeményezett országos program révén 230 kis, közepes és nagy méretű bölcsőde épül, amire a megfelelő anyagi háttér is biz­tosított.