Az erdő- és fakitermelésben következett be tavaly a legtöbb munkabaleset Háromszéken – derül ki a megyei munkafelügyelőség múlt évi tevékenységi összesítőjéből. A felügyelőik által vizsgált közel félszáz munkabaleset közül kettő halálos kimenetelű volt, az esetek túlnyomó többségében a sérültek átmenetileg munkaképtelenné váltak.

A területi munkafelügyelőség munkabiztonsági részlege 534 ellenőrzést végzett a múlt évben, ennek során 511 munkaadót kerestek fel, volt eset, hogy a szabálytalanságok miatt több ízben is vizsgálódtak egy-egy vállalkozásnál – vázolta Dorina Munteanu munkabiztonsági felügyelő. Igen gyakran tapasztalták az elektromos készülékek nem megfelelő használatát, az egyéni védőeszközök hiányát, illetve azok használatának elmulasztását. Gond ugyanakkor, hogy helyenként nem biztosított a megfelelő szellőzés, hiányzanak az elsősegélyhez szükséges egészségügyi készletek vagy azok szavatossága lejárt.

A hiányosságok, szabálytalanságok miatt 634 felszólítást állítottak ki, illetve 46 esetben bírságoltak is, összesen 220 500 lejre. A felügyelő szerint, bár 2021-hez viszonyítva kevesebb szabálysértést tapasztaltak, a kiszabott bírságok mértéke nőtt.

Dorina Munteanu ismertette azt is, hogy míg 2021-ben 35, tavaly 49 munkabalesetet jegyeztek Háromszéken, ezek közül tavaly 46, tavalyelőtt pedig 33 esetben alakult ki átmeneti munkaképtelenség. A múlt évben történt két halálos kimenetelű munkabaleset közül az egyik az erdőkitermelésben következett be, a másik pedig a szállítmányozás terén. Ugyanakkor egy olyan munkabalesetről is beszámolt, amelynek áldozatát a történtek következtében harmadfokú rokkantsági kategóriába sorolták. A munkabiztonsági felügyelő megjegyezte: a szállítás, valamint a fakitermelés olyan ágazatok, amelyekben igen sok baleset történik, s ezek következményei rendszerint súlyosak.