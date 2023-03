Lövétei Lázár László: Éjszaka a vonaton

Háború előtti csendre vágyom,

katakattog a vonatkerék.

Ukrajnáról harsognak a hírek.

Uramistenem... na, kész... elég!

Büfékocsi. Sör lötyög előttem.

Künn a sok fény még nem bombafény.

Újabb sör... majd még egy – bár tudom, hogy

nem tompít az ember szégyenén.

Hétköznapi gond miatt igyekszem

faluról a főváros felé...

Isten tudja, hogy mi lesz a vége!

De vajon Ő tényleg tudja-é?

Corona nemzetközi gyorsvonat, 2022. március 6.

Huszadik vignetta

(Részlet a Feketemunkából)

„Az volt a vicces az egészben

Hogy akinek dolgoztunk

Szintén kőműves volt

A saját házát

Mégse merte felújítani

Egyszer meg is néztem

Hogy ugyanbiza milyen munkát végez

Hát hallod-e

Az olyan házra mondják nálunkfelé hogy

Szarni menjél bé

S enni gyere ki.”

Fehér ló

Ezt hallgasd öcsém

Mielőtt káromkodnál:

„Három munkást kellett kórházba szállítani

A Pest megyei Monorról

Miután rosszul lettek s eszméletüket vesztették

Egy 3 méter mély aknában”

Itt írja fehéren feketén:

„Szerdán este történt a sorozatos eszméletvesztés

Az egyik ingatlanon lévő 3 méteres aknában

Egy munkás kátrányozási munkát végzett odalent

Mikor a belélegzett mérgező anyagtól rosszul lett s elájult”

Akkor már inkább a tetőn tocsogni

Az olvadt kátrányban

Ugye öcsém?

„A segítségére siető munkás hasonlóképpen járt

Az aknában ő is elájult

Egy harmadik munkás sietett aztán társai segítségére

De mikor megpróbálta a két ájultat kiemelni

Ő maga is rosszul lett”

Vajon hová valósiak lehetnek az ürgék

Gondolom

Ők is a mi fajtánk

„Végül a tűzoltók mentették ki az aknában elájult munkásokat

A mentők mindhármukat kórházba szállították

Két munkás állapota súlyos

Egy munkás könnyű mérgezést szenvedett a belélegzett gázoktól”

Erre mondják

Hogy egyik baj jön a másik után

Ha egyszer a fehér ló

Feléd fordította a seggét

Jó tudni

Hogy milyen melót ne vállalj ki soha

Na öcsém

Készítheted te is a fehér seggedet

Van-e budipapírod

Vagy hagyjam itt az újságot?