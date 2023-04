Hiszem, mindenki költőnek születik, csak van, aki továbbtanul. Jó példa vagyok erre magam is, versben akartam megváltani a világot, ám a világ nem akart megváltódni. Azóta sem, ezután sem. Amúgy is, egyszerű ember ne váltson világot. Elég, ha tisztességesen él. Legalább úgy, mit Tamási Áron Rendes feltámadás novellájában Énekes bácsi.

Mindenki költőnek születik, mert az élet így rendelte. Üggyel-bajjal mindenki kiprésel magából néhány strófát, legalább akkor, amikor szerelmes lesz. Vagy készül annak lenni. Vagy már volt szerelmes, és a csalódás csak szó- meg könnypergés által csapódik ki lelkéből arcára, papírra, képernyőre, szociális média üzenőfalára. Valójában mindegy, hogy hová, mert a vers így is, úgy is, ilyen vagy olyan formában mindig jelen van. Ritmusa a földi létnek, legyen e ritmus rímes, rímtelen: hiszen az élet is ilyen. Olykor rímes, olykor rímtelen. De Élet. Így, nagybetűsen.

Költőnek születni tehát nem nagy dolog. Annak maradni már annál nagyobb. Ki az a bolond, aki egész életét strófák körmölésével tölti? Szembeszállni a szégyennel, kinevetéssel, önsajnálattal, esetleges tehetségtelenséggel ritka nagy erőt igényel. Ha nem hisz nekem, próbálja ki, kedves olvasó. Ne is írjon verset, csak kapja telefonját, keressen a világhálón valami verset, majd olvassa föl a körülötte állóknak. Netán pirul? Ekeg-mekeg? Elmegy a hangja? Gyakran köszörüli a torkát? Izzad? Úgy érzi, szíve kiugrik a mellkasából? Akkor Isten hozta a költők világába. Látja már, mekkora bolondság költőnek maradni? S ezek az emberek azt is elvárják, hogy pénzt adjunk strófáikért. Pénzt, uramisten, pénzt… hiszen ezek csak szavak. A szavak nem érdemelnek pénzt… Azok csak maradjanak fenségesnek és szegénynek.

Tehát költőnek maradni a legbolondabb dolog. Meg lehet nézni, miként járt József Attila (vonat), Baudelaire (alkohol, ópium), Rimbaud (vérmérgezés), A. E Poe (alkoholizmus, halála mind a mai napig rejtély), Szilágyi Domokos (cukorbeteg, a többit inkább nem is írom le), Shelley (vízbe fulladt), Petőfi (tudjuk, hogyan halt meg, de nem – sic!). A sor tetszőlegesen folytatható. El kell ismerni, a költők halála mindig élvezetes: pletykára ad okot, de akár doktori disszertációk is születhetnek belőle. El kell ismerni azt is, nagy bolond, aki a bolondok haláláról ír tanulmányt. Mégis úgy tűnik egészen sok nagy bolond van. Ez már a versnek a hatalma, tessék ezért azt felelősségre vonni érte. Az is nagy bolondság, hogy ezek az emberek valahogy elérték: hosszú idő múltán is róluk írnak. Megmaradtak. Itt maradtak.

Bolond költők… Mi csodálatos lehet abban, hogy: „Ég a napmelegtől a kopár szík sarja, / Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta; / Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben, / Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben. / Boglyák hűvösében tíz-tizenkét szolga / Hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga; / Hej, pedig üresen, vagy félig rakottan, / Nagy szénás szekerek álldogálnak ottan”. Semmi. Mégis tudja az olvasó: ez Arany Toldija. Csak az övé. És benne ragad a fülében. Nem az iskolában verik bele nádpálcával (különben is, ez már tilos). Csak elolvassák neki. És ragad. Marad. Pedig kacat. Nem segít megkeresni a liter tejet, a kiló kenyeret. Nem fizeti be a számlákat. Mégis: gyermeket altat, és ha engedik neki, az égbe is magával ragad. Látják, mennyire bolond vagyok? Már rímekben hablatyolok.

Arról még nem is beszéltem, mennyire szeretnek pózolni a költők. Nem elég, hogy talányokban beszélnek, mellette nagyképűek, még maratont is futnak. Napjainkban egészséges életmódot élnek, miközben magukat sajnáltatják. Felháborító ez, kérem. A rendes költő legyen sovány, szegény, lehetőleg árva, ruhája kopottas, a turkálók legaljából való, legyen kocsmatöltelék, arrogáns, kissé büdös, levakarhatatlan, pénzt kunyeráljon, idegesítő, legyen elmaradva a lakbérrel, számlákkal, amivel csak lehet. S örüljön, ha szóhoz juthat pár irodalmi rendezvényen.

Ha mindenki költőnek születik, akkor időről időre miért felejtődik el a vers? József Attila majdnem összes bölcsessége, szépsége, megfoghatatlansága, csodája megfogalmazódik ezekben a sorokban: „Akadnak olyanok, akik lovon, autón és repülőgépen is / gyalog vannak, én a pacsirták hajnali énekében heverészek, / mégis túljutottam a szakadékon. / Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan / őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre”. Hogyan lehetséges ez a megfoghatatlan? Talán mert a költő képes megőrizni valamit a társadalom javára. Magában hordozza a múltat s jövőt, s ami annál is nehezebb, az Igét. Ami valójában csak az Istené. De a költő harcban áll Vele érte. Van ennél csodálatosabb?

Válogatásunkban három fiatal háromszéki költő verseit ajánljuk.

Miklóssi Szabó István