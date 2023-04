Szabad terhesen hajat festeni? /X/

A várandósság minden nő életében nagy esemény, egy különleges állapot, ami sok esetben extra odafigyelést, és néha bizony kompromisszumokat is igényel.

Érthető, ha a hölgyek ilyenkor is szeretnének csinosak lenni, ám a terhesség alatti hajfestés egy olyan téma, ami még a szakembereket is megosztja. Egyesek szerint teljes mértékben kerülendő, míg mások szerint semmiféle hátránnyal nem jár. A helyzet viszont nem fekete vagy fehér.

Az egyéni jellemzők fontossága

Minden szervezet más, így természetesen a várandósság időszakát is másképp éljük meg. Valaki például sokáig küzd a reggeli rosszulléttel, míg más semmiféle kellemetlen tünetet nem tapasztal.

Épp ezért hajfestés kérdésében sem létezik egyértelmű válasz. Annyi bizonyos, hogy otthon nem tanácsos kísérletezni, de a Helia-D Kozmetikai Szalon fodrászatában profi szakemberek kezei között szépülhetsz.

Ám mielőtt bejelentkeznél hozzájuk egy hajfestésre, mindenképp egyeztess a nőgyógyászoddal! Nem mindegy ugyanis, hogy a fogantatás természetes módon vagy lombikprogram keretében történt, mint ahogy azt sem, hogy akad-e bármi olyan tényező, ami miatt veszélyeztetett terhesnek számítasz.

Emellett az első trimeszter mindenkinél kritikus időszaknak számít, amikor törekedni kell arra, hogy a kemikáliákkal való érintkezés minimális legyen. Érdemes tehát kivárni az első 12 hetet a hajfestéssel, de hangsúlyozzuk, hogy minden esetben az orvos szava a döntő, mert ő tudja reálisan felmérni a kockázatot!

A drasztikus színváltoztatás kerülendő

Bizonyára te is hallottál már arról, hogy a menstruáció alatt nem tanácsos hajat festeni, mert előfordulhat, hogy nem, vagy csak foltosan fogja be a festék, esetleg a máskor is használt árnyalat a megszokottól eltérő színt eredményez. Bár egyesek szerint ez csupán városi legenda, mégis sok fodrász állítja, hogy igenis találkozott már a jelenséggel.

A menzesz alatt ugyanis a szervezetben hormonális változások zajlanak le, ám ha ezekben a napokban a hormonok csak “mocorognak,” akkor ehhez képest a terhesség alatt valósággal tombolnak! Ilyenkor tehát még inkább előfordulhat, hogy a festés nem várt eredménnyel jár. Ennek a kimenetelét pedig még a fodrászok sem tudják előre megjósolni, hiszen mindenki szervezete másképp reagál.

Biztos ami biztos alapon érdemes ilyenkor kerülni a drasztikusabb színváltást: ha például eddig sötétbarna voltál, ne most akarj szőke vagy rézvörös lenni, várd ki vele a szoptatási időszak végét!

Inkább egy új fazon?

Ha az orvosod óva int a hajfestéstől, vagy te magad döntesz úgy, hogy nem vállalod a kockázatot, szerencsére akkor is van mód arra, hogy egy kicsit alakíts a megjelenéseden.

Vágass például egy izgalmas új fazont, ami jobban kiemeli a kikerekedő arcodat, és könnyebbé teszi a frizurád kezelését a mindennapokban. Egy ügyesen kialakított hajviselet segít leplezni a lenövést, de használhatsz akár hajtőre való színezősprayt vagy púdert, amivel szintén elrejtheted például az ősz szálakat vagy az eltérő hajszínt. (X)