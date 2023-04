Diákok ismerkednek Erdély és a magyarság értékeivel

Az általános és középiskolás tanulókat megcélzó megmérettetést februárban hirdette meg a Kovászna Megyei Értéktár a megyei önkormányzat, a megyei kulturális központ, valamint az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság megbízásából. A versenyre négy diákból és egy pedagógusból vagy mentorból álló csapatok nevezhettek be. A szervezők tájékoztatása szerint az első három fordulót az online térben bonyolították le, amikor a csapatoknak nemzeti és erdélyi értékekre vonatkozó kérdésre kellett választ adniuk, ugyanakkor kisfilmet is készítettek, melyben ki-ki saját települése értékeit mutatta be.

Az április 22–23-án zajló regionális döntő a nemzeti örökségünk részét képező hungarikumokra össz­pontosít. Ezen a fordulón tíz általános iskolai és öt középiskolai csapat méri össze tudását, a diákok Barótot, Bölönt, Csernátont, Gyergyóalfalut, Gyergyóditrót, Kézdivásárhelyt, Lemhényt, Sepsiszentgyörgyöt, Székelyudvarhelyt és Zágont képviselik. A nyertes csapatok részt vesznek a Magyarországon megszervezett nemzeti döntőn. A szervezők ismertették azt is, hogy a vetélkedő regionális szakasza a magyar agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával valósul meg.