Ciucă cáfol

Nicolae Ciucă rámutatott, a költségvetési deficit elsősorban a nagy adófizetők miatt alakult ki, ezért arra kérte őket, hogy fizessék be az adóikat, az illetékes állami intézményeket pedig felszólította, hogy hajtsák be kintlevőségeiket. Hozzátette, a kabinet különféle fiskális intézkedéseken dolgozik „a kiadások megfontoltabbá tétele” érdekében, melyeket vélhetően jövő héten fogad el a kormány, miután a koalícióban is megvitatják ezeket. Ciucă ismét nyomatékosította, hogy takarékossági intézkedésekről tárgyalnak, nem pedig megszorításokról, nem lesznek fizetéscsökkentések, nem vonnak el pénzt a beruházásoktól és új adónemeket sem vezetnek be.

Ciucă mindezt annak kapcsán jelentette be, hogy – kormányzati forrásokból kiszivárgott hírek szerint – a költségvetési hiány pótlása érdekében a kormányfő benne lenne abban, hogy májustól befagyasszák a közszférában az alkalmazásokat és a közalkalmazottak fizetését, illetve az is újra felmerült, hogy megtiltsák a közalkalmazotti fizetés és az állami nyugdíj halmozását.