A halasztás fő oka az volt, hogy a tárgyalást vezető bírónő előző nap vette át a megbízatását, és a perirat méretére való tekintettel halasztást rendelt el. A periratot eddig tárgyaló és jól ismerő Liviu-Daniel Vasile bírót saját kérésére május elsejétől a Brassói Bíróságra helyezték át. Az új bírónő által kitűzött első időpont augusztusban lett volna, de ezzel az alperest képviselő két ügyvéd, Laczkó-Dávid Géza és Székely János nem értett egyet, de mindketten indokoltnak és megalapozottnak tartották a halasztást, ezért azt kérték, hogy a következő tárgyalást a bírói nyári vakáció és a bírónő továbbképzési programja utánra tűzze ki, így lett a 23. tárgyalás időpontja szeptember 12.

A tárgyaláson az alperes két védőügyvédje, Laczkó-Dávid Géza és Székely János, a Láros Közbirtokosság, illetve az ozsdolai közintézmények és magánszemélyek ügyvédje, valamint a pénzügyminisztérium jogtanácsosa vett részt. A bíróságon Pál István leköszönt közbirtokossági elnök, Lukács Attila, a közbirtokosság munkatársa, a Tekeres Kft. vezetője, Pénzes Ágoston polgármester, valamint Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa részéről Lukács Bence Ákos vezető konzul és Beke Mihály András első beosztott konzul volt jelen.

A tárgyalást követően Pál István kifejtette: a közbirtokosság tevékenysége – a fakitermelést is beleértve – 2019 februárja óta szünetel, ezért ötödik éve nem tudnak tűzifát, illetve osztalékot biztosítani a tagságnak, ami nagy felháborodást és panaszok sokaságát váltotta ki a tulajdonosok körében. A bírócserére nem számítottak, azt hitték, hogy az alapfokú tárgyalás a vége felé tart, ha most nem is, de a következőn ítélet születik, ám tévedtek, minden jel szerint idén sem születik meg az alapfokú döntés. Még volt annyi megtakarított pénzük, hogy ki tudják fizetni az idei évre a területadót, de jövőre már nem lesz, miből törleszteniük, nincs fakitermelés, nincs bevétel, és ha nem fizetnek, akkor foglalásra kerülhet sor. A szeptemberi tárgyaláskor benyújtanak egy beadványt, amelyben azt fogják kérni, hogy ne húzzák tovább a pereskedést, hiszen mintegy 1700 közbirtokossági tag sorsával játszanak – hangsúlyozta Pál István.