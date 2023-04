Irodalom, amiből színház lesz

Nem is lehetett volna másképp, hiszen Alina Nelega, a Szent György Napok irodalmi rendezvényeinek soros meghívottja tegnap délután a – rendhagyó helyszínként a Művész mozi Fellini Termében tartott – közönségtalálkozón bármiről beszélt, mindig a színházhoz jutott vissza („én abban az illúzióban élek, hogy a színház fontos része a kultúránknak”), kedvenc (saját) könyve is a román színjátszás első nagy (amúgy feledésbe merült) dívájáról írott életrajzi regénye. Beszélgetőtársa, Carmen Muşat irodalomkritikus hát nem is próbálta kimozdítani „komfortzónájából”, hagyta szabadon szárnyalni gondolatait, így egy igazán érdekfeszítő, már-már előadásnak is beillő beszélgetés résztvevője lehetett a (sajnos csak nagyon kisszámú) közönség.