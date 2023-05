– Az egykori IPEG, illletve később Geolex néven futó vállalat gyakorlatilag elfogyott alólunk – fogalmaz Dávid Attila alapító tulajdonos, aki két társával együtt mondhatni kényszervállalkozóként kezdte el a legkülönbözőbb beruházásokat immár csaknem minden esetben kötelezően megelőző geológiai tanulmányok készítését, majd 2006-ban alapította meg a ma is működő Geoda Kft.-t.



Változások és nehéz idők

– Három kollégával alakítottunk közös céget, még működött az állami vállalat is, de minden évben egyre kisebb-kisebb lett – emlékszik vissza Dávid Attila. – Aztán ’99-től magánúton folytattuk a szakmát, igaz, teljesen átalakult a tevékenységünk, hiszen a kutatásra-feltárásra már kevés pénz volt, azt pedig jobbára nagy multinacionális cégek végezték, illetve rendelték meg. A szénkitermelés is megszűnt, maradt az építőanyagok kutatása, de ott is nehéz volt labdába rúgni. Így maradtak az építkezések, amelyekhez geotechnikai tanulmányokat készítettünk. Ugyanakkor hidrogeológiai tanulmányok készítése és a vízfúrás lett a fő tevékenység. Továbbá kisebb bányák számára a kitermelési engedélyekhez szükséges, sőt, kötelező technikai dokumentációkat állítjuk össze. Több megyében is dolgozunk, elsősorban Székelyföldön, de Brassó környékén is. A kavics- és homokbányák esetében nem csupán a bővítésnél kötelező ilyen dokumentáció, hanem évente meg is kell újítani. Nyilván a dokumentációkat az országos ásványtani intézetnél kell láttamoztatni, ez is a mi feladatunk. Természetesen szükségesek a mi szakmai kompetenciánkat elismerő bizonyítványok is.

Érdekes, változatos munka

– Mihez szükséges geotechnikai tanulmány?

– Minden építkezéshez szükséges, még magánlakások esetében is, de természetesen más jellegű egy magánlakásnál, és más egy nagyobb ipari beruházásnál, vagy ahol stabilitási problémák vannak, esetleg gyenge terhelhetőségű talaj van. Mindenképppen geo­technikai fúrásra van szükség, mintavétellel, amit laboratóriumban vizsgálnak meg. De más mérések is vannak, például verőszondázás, amit az esetek többségében szükséges elvégezni. Az adathalmaz alapján megszületik a tanulmány, amelyet aztán a tervező használ.

– Érdekes és változatos a munkánk, például Törcsvár környékén olyan helyen dolgoztunk, ahol házak csúsztak egymásra, de azért, mert előzőleg nem készíttettek tanulmányt – kapcsolódik be a beszélgetésbe Ivácson Endre, aki immár társtulajdonosként a cég egyik alapembere. Dávid Attila ugyanis a nyugdíjkorhatáron túl fokozatos visszavonulását tervezi.

Ivácson Endre néhány, a szakemberek számára is érdekes helyszín rejtelmeibe is betekintést nyújt. Például a bálványosi szálloda bővítésénél vagy a málnásfürdői Olt-hídnál korántsem szokványos feladat következett a tervező számára, miután elvégezték a geotechnikai tanulmányt. Ez utóbbit épp most készítik, a minták kimutatták, hogy viszonylag kis – négy-nyolc méteres – mélységben megejelent a krétakori homokkő, amiből az következik, hogy nem lehet mély alapozást csinálni, így más megoldást kell találni. Vagy egy látványos beruházás, a sepsiszentgyörgyi kórház bővítése kapcsán készítettek geotechnikai tanulmányt, s hogy stabilitást biztosítsanak az új épületnek, fúrt oszlopokat kellett tervezni, hogy stabilizálják a külső, dombon lévő épületeket. De vannak helyek, mint Kézdivásárhely vagy Sepsiszentgyörgy egy része, ahol már tapasztalatból tudják, hogy nagyon oda kell figyelni, hiszen egy rosszul, felületesen elvégzett tanulmány miatt később az egész beruházás veszélybe kerülhet. Ennek szomorú példái az ismétlődő autópályás ügyek, aminek pontos okairól nincs információjuk, de nagy valószínűséggel már a tanulmányok elkészítését sem végezték megfelelő módon.



Fejlődő vállalkozás

– Milyen a konkurencia?

– Hidrogeológiai és bányászati tanulmányok elkészítésére Háromszéken tudtommal nincs más cég – mondja Dávid Attila –, de a környéken sincs sok ilyen szakcég, úgyhogy – főleg az utóbbi időben – van elég munkánk. Öt éve újrakezdtük a geotechnikai tanulmányok számozását, és már ezer fölött járunk. Igaz, volt olyan időszak is, amikor otthonról kellett hozni a fizetést. A 2008-as válság minket két évvel később ért el, majdnem minden beruházás leállt, aztán ismét két-három év kellett ahhoz, hogy legyen munkánk. Akkor ugyanis még nem minden építkezésnél kérték a geotechnikát, ami valójában a beruházó számára a lehető legrosszabb dolog. Hiszen bármennyire is furcsának tűnik, ezzel nem spórol a beruházó. Hiszen ha a tervező nem tudja, milyen talajra kell építeni, legtöbb esetben felülbiztosítja magát, túltervezi az alapot, s akkor a beruházó a többszörösét adja ki betonra, mint amennyit megspórolt azzal, hogy nem készíttetett geotechniaki tanulmányt. Ma már minden építési engedélyhez szükséges a tanulmány. Nyugaton, ha nincs ilyen tanulmány, még adásvételi szerződést sem lehet kötni, egy meglévő épületre sem.

– Tervek, fejlesztések?

– Jelenleg öt geológus dolgozik nálunk, én lassan kiszállok, feleségemmel együtt, aki építészmérnökként, de mindenesként rég­óta itt dolgozik. Endre veszi át a céget, a fiatal kollégák már belekóstoltak a változatos tevékenységekbe – összegezett Dávid Attila.

– A nyereséget általában új eszközökbe fektetjük, egyre több speciális felszereléssel rendelkezünk – mondja Ivácson Endre. – És hamarosan aláírunk egy kisebb uniós támogatási szerződést, amit szintén műszerek és eszközök beszerzésére fordítunk.

Arra a kérdésre, hogy mi a szépsége egy ilyen vállalkozásnak, a szakemberek egyértelműen a változatos munkát, a kihívásokat említik. Ez nem egy hivatalban eltöltött nyolc órát jelent, mivel a terepmunkát is ők végzik, így rendkívül változatos. A geológia ugyanakkor a természethez kötődik, nem utolsósorban a természet megóvásához. Ha csak a vízre gondolunk, még talán nálunk nem annyira érzékelhető, de nagyon nagy kincs, amit nem szabad elherdálni. E tekintetben is szigorodnak a szabályok, jogi személy például vízfúrást előzetes felmérés és jóváhagyás nélkül nem végezhet. Sőt, a kész furatot is be kell vizsgáltatni, nehogy negatívan befolyásolja a vízkészletet, ellenőrizni kell, hogy megfelelően végezték-e el a munkálatot, nehogy bármilyen szennyezés érje az altalajban lévő vízkészletet, illetve hogy kijelöljék a megfelelő védelmi zónát. És hát a geológus szakma rendkívül érdekes, jó lenne, ha több fiatal választaná, hiszen egyre nagyobb szükség van képzett szakemberekre.