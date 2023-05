Magyar–román fejlesztési program indul

A tárcavezető a Nagyváradi Gazdasági Konferencián arról számolt be, hogy a nagy elektromos autóipari beruházások jelentős része Magyarország keleti részére érkezik, ami jó hír lehet a határ romániai oldalán élők, köztük a magyarok számára is. „Mi azt szeretnénk, ha ezekből a nagy kelet-magyarországi beruházási sikertörténetekből Bihar, Arad, Szatmár és Szilágy megye és az itt élők is profitálnának” – húzta alá. Bejelentette, hogy ennek érdekében Magyarország és Románia közös programot indít, hogy a beszállítói láncok fejlesztése határon átívelő módon történhessen, és az új beruházások beszállítói hálózata ne ismerjen határt. Szijjártó Péter stratégiai érdeknek nevezte a két ország közötti gazdasági együttműködés fejlődését, és üdvözölte, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke tavaly 29 százalékos növekedéssel elérte a 12 milliárd eurót, ami rekordnak számít. Tudatta, hogy Románia Magyarország harmadik legfőbb exportpiaca, és a román import is csúcsot döntött 2022-ben. Leszögezte: a magyar külpolitika szíve a nemzetpolitika, és ezért a továbbiakban is fontos kormányzati célkitűzés lesz a határon túli magyar közösségek támogatása, amiben a gazdasági pillér is lényeges. Ennek kapcsán megerősítette, hogy folytatni fogják a sikerre vitt erdélyi gazdaságfejlesztési programot, amelynek keretében eddig 174 milliárd forint értékű beruházás valósult meg 88,5 milliárd forintos költségvetési támogatással.