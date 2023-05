Asszisztensek: közel a beteghez

Egy kórházban minden munkakörnek megvannak a sajátosságai, így a különböző osztályokon dolgozó asszisztensek feladatai is igen eltérőek. Beszélgetőtársaink által három osztály tevékenységébe kaptunk betekintést, ismerkedtünk az újszülöttosztály, a műtők és a gyermekpszichiátriai osztály asszisztensi munkájával.



Minden születés egy csoda

Csatlós Ágnes már diákként részt vett segítő tevékenységekben a Máltai Szeretetszolgálat helyi csapatában, s bár kacérkodott az óvónői és tanítói pályával, végül asszisztensnek tanult a sepsiszentgyörgyi egészségügyi technikumban. 2008-tól dolgozik a megyei kórház újszülöttosztályán. Kezdetben félt a pici babáktól vért venni, injekciót beadni, de már el sem tudná képzelni, hogy máshol dolgozzon. Két iskolás gyermek édesanyja, de még mindig elérzékenyül, amikor egy újszülött a világra jön, először veszi kézbe és adja oda az édesanyának. Szerinte minden születés egy csoda. Szereti babusgatni a kicsiket, akiket pedig otthagynak a kórházban hetekig, akár egy hónapig is, kollégáival együtt szinte sajátjukként kezelik. Feladatokat látnak el a szülőszobán és az osztály intenzív terápiás részlegén is, valamint segítik az anyukákat a babával kapcsolatos teendőkben: tisztába tevés, etetés, a köldökcsonk kezelése.

Ágnes arról is mesélt, milyen öröm, amikor a természetes szülés után még a szülőszobában az anyuka mellkasára helyezik a kisbabát, császármetszéses szülés esetén ez az osztályon történik meg. Boldog érzés számára valahányszor az újszülöttet a szülőszobából inkubátorban hozza ki, hogy vigye az osztályra és az ott várakozó családtagok örömkönnyeit látja, amint megpillantják a kis jövevényt.

Bartha Réka

A műtőben

2005-ben érettségizett Sepsiszentgyörgyön, néhány évig többféle munkakört próbált ki, mert kereste azt a helyet, ahová reggelente úgy megy be, hogy szereti azt, amit csinál – mesélte Varga Melinda. 2012-ben végzett a helyi asszisztensképzőben, két hét önkénteskedés után a műtőknél, tudta: ez az, amit keresett. Az ő osztályuk négy sebészeti műtőben lát el feladatokat, a szolgálat elején dől el, hogy aznap ki melyikben dolgozik. A szinte naponta végzett műtétek a rutinműtétek, ezekhez mindig ugyanolyan műszereket használnak, az asszisztens előre ismeri az orvos mozdulatait, tudja, mikor melyik műszert kell a kezébe adnia, de vannak sürgősségi beavatkozások, amikor egy nagyobb műszertálcát vesznek elő, és ott helyben derül ki, mire van szükség – avatott be a részletekbe Varga Melinda. Számára ez az igazi kihívás, a váratlan, előre nem látható esetekben is helytállni, de a szakmai felkészültség mellett azt is fontosnak tartja, hogy a műtős asszisztens forduljon empátiával a páciensekhez, akik legtöbben félelemmel érkeznek a műtőbe, nyugtassa meg őket altatás előtt, hogy nem lesz semmi baj. Ennek különösen nagy szerepe van a gyermekeknél, akik szüleik nélkül vannak a műtőben és megijednek.

Ebben a szakmában nagyon fontos a folytonosság, hogy ne legyenek hosszú kiesések, ezt saját bőrén is tapasztalta. Varga Melinda elmondta, amikor a gyermeknevelési szabadságról visszatért, azzal szembesült, hogy megjelentek új műszerek, érkeztek az osztályra új orvosok új módszerekkel és bizony nehezen rázódott vissza a korábbi rutinjába. Sikerként könyveli el, ha egy komplikáltabb műtétnél, váratlan eseménynél is feltalálja magát, és szeretné, ha részt vehetne egy szervkivételi műtéten, erre eddig nem volt alkalma.

Csatlós Ágnes

Személyre szabott gondoskodás

A gyermekpszichiátrián az asszisztens egyik legfontosabb feladata, hogy a be­utalt gyermeket megfigyelje, minden reakciójáról be tudjon számolni az orvosnak, hisz ez sokat segíthet a diagnózis felállításában és a kezelésben – véli Bartha Réka. A fiatal asszisztens 2009-ben végzett a helyi egészségügyi technikumban, a kórházi állások befagyasztása miatt gyermek családorvosi rendelőben kezdte pályafutását és ott is dolgozott 2021 decemberéig. A gyermekpszichiátriai és -neurológiai osztályon az ő hozzáállásuk személyre szabott, az a lényeg, hogy minden gyermekkel megtalálják a közös hangot – részletezte Bartha Réka. Igyekeznek stresszmentes környezetet teremteni a gyermekek számára, nem hagyják egyedül őket, éjszaka is megfigyelik, van-e valamilyen szokatlan viselkedésük. Mivel az elektroenkefalogram vizsgálatot alvás közben végzik – a nagyobb gyermekeknél az éjszakai alvás alatt történik, a kicsiknél a délutáni alvás idejére időzítik –, az éjszakai szolgálat alatt is munkát jelent ez szinte mindennap.

Bartha Réka elmondta, az orvostól és a pszichológustól kapnak feladatokat, amelyek alapján személyre szabottan foglalkoznak a gyermekekkel, gondoskodnak róluk, de nem erőltetnek rájuk semmit. Történt olyan, hogy amikor a kamasz gyermek bekerült az osztályra, azt mondta, nincs semmi értelme az életének, és amikor távozott, a terveiről beszélt – emlékezett vissza egy örömteli, sikerként megélt esetre a fiatal asszisztens.

Varga Melinda

Család és elismerés

Mindhárom megszólaltatott asszisztens hivatásának tekinti a munkáját, szereti amit csinál, nem változtatna rajta. Ágnes, Melinda és Réka úgy tartja, kórházi osztályon dolgozni csapatmunkát jelent, s bár nem könnyű egyhuzamban tizenkét órát helytállni, az utána következő szabad nap vagy napok miatt megfelel számukra ez a beosztás. Támogató családi háttér nélkül nehezen boldogulnának, de ebben nincs hiány, ahhoz pedig, hogy hosszú távon is a jelenlegi felelősségtudattal és szeretettel végezzék munkájukat, szükség van a kikapcsolódásra, hobbira, a lelki egyensúlyra – mondják. Bár nem tudják teljesen kizárni magánéletükből a betegek problémáit, arra törekszenek, hogy minél inkább szétválasszák a kettőt.

Úgy érzik, az orvosok megbecsülik a munkájukat, szakmai és emberi hozzáállásukkal elégedettek, kollégáikkal együtt jó csapatot alkotnak. Szerintük ez legalább annyira fontos, mint a betegnek a törődés, a gyógyulás érdekében végzett minden cselekedet.