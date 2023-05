A skate-park ugyanakkor az ágazat iránt semlegesek számára is jó hír, hiszen a pálya felépítésével a sportág szerelmesei a számukra kijelölt terepen mozoghatnak, így mások nem kényszerülnek arra, hogy a park lépcsőin vagy más közterületen találkozzanak különféle mutatványokat végrehajtó gördeszkásokkal, görkorisokkal. Az új létesítmény alkalmas lesz nemzetközi versenyek lebonyolítására, így közvetett módon turisztikai, gazdasági haszna is lehet.

Sepsiszentgyörgy egyre sportosabb város, ezt nemcsak a hétszeres kupagyőztes Sepsi-SIC női kosárlabdacsapatunk vagy kedvenc első ligás futballcsapatunk, a Sepsi OSK többezres szurkolótábora igazolja, de az a tény is, hogy már kisgyermekkortól figyelmet fordítunk a mozgásra nevelésre, például a Bevezetés a sportba programunk révén. Sportlétesítmények vonatkozásában egyre jobban áll városunk, a Sepsi Aréna melletti Sepsi OSK Stadion, a közeljövőben felépülő jégcsarnok, az építés alatt álló Kisstadion is mind azt a célt szolgálják, hogy minél sportosabb, egészségesebb nemzedéket neveljünk. A gyermekkorban folytatott sporttevékenység nemcsak a profi sportolói pálya előszobája lehet, de az egészséges élet legfőbb garanciája is. Hiszen aki kisgyermekként szeret mozogni, az felnőttként is fontosnak tartja majd az egészségmegőrzést kikapcsolódás, szórakozás, közösségi élmény céljából.

Közösségi kérésre és a fiatalok nagy örömére egy éve kezdtük el építtetni a térség legkorszerűbb skate-parkját a Szemerja negyedben a Szabó Kati Sportcsarnok mellett. Ezzel a hiánypótló szabadidős létesítménnyel is támogatjuk a minél sokszínűbb sportéletet városunkban, az új gördeszkapálya ugyanis kikapcsolódásra, közösségi sportolásra hívja az érdeklődőket.

A munkálatok eddig 80 százalékban készültek el. A skate-park aszfaltréteggel borított betonból készül, amelyre rudak, fém-, beton- és faelemek, valamint quarter pipe, half pipe és spine elemek kerülnek. Jelenleg a burkolatot építik, ezt megelőzően majdnem teljesen kiöntötték a betonrészeket és a szaniterelemeket (pl. csorgó, mosdó, pelenkázóhelyiség) is felszerelték. A park további berendezései május végén kerülnek a helyükre.

A gördeszkapark az ország egyik legkorszerűbb ilyen jellegű létesítménye lesz, ahol akár nemzetközi versenyeket is lehet majd szervezni. Három nehézségi szintű pálya épül: kezdőknek, középhaladóknak és haladóknak. Ugyanakkor lesz pálya a rolleresek, gördeszkások és görkorcsolyázók számára is, továbbá kialakításra kerül egy pumptrack és padokkal ellátott pihenőhely. Így, ha továbbra is minden a tervek szerint halad, idén augusztus végén új sportbázist adhatunk át a város fiataljainak, ahol lazítani, sportolni, szórakozni lehet. Fényképeken mutatjuk, hogyan néz ki jelenleg a skate-park területe.