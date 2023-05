Alexandru Anghel elmondása szerint „előrehaladott” tárgyalásokat folytatnak egy másik légitársasággal is, amely Franciaország, Izrael és Magyarország fővárosába indítana rendszeres repülőjáratokat. Ami Budapestet illeti, napi járatokról beszélünk – nyilatkozta a Bună Ziua Brașov napilapnak. Az igazgató szerint június 15-e után könnyebb lesz, mert akkor a légitársaságok látni is fogják, hogy működik a repülőtér. Azt is elmondta: az egyes járatok törlése nem meglepő, átlag 15-16 százalékukat felszámolják, ezek helyett azonban indulnak mások. Brassónak az a hátránya, hogy új piac, még most épül, ezért Anghel úgy véli, köszönettel tartozik a Dan Airnak a jelenlétért. Hozzátette: szívesen látnák Tarom légitársaság gépeit is a vidombáki repülőtéren, ám a cég átszervezés alatt van, ezért egyelőre nem indíthat új járatokat.

A repülőtér vezetője megerősítette: június 15-én – nem egészen öt hét múlva – megnyílik a létesítmény, a Dan Air nürnbergi járatával. A cég nyugat-európai városokba szállít majd utasokat: Londonba, Brüsszelbe, Barcelonába hetente egyszer, Münchenbe és Nürnbergbe hetente kétszer, és ismét megjelent az egyszer már eltűnt stuttgarti járat is az ajánlatok között. Június 16-tól rajtolnak a Török-, illetve Görögországba tartó vakációs járatok is, augusztusban-szeptemberben pedig a Wizz Air londoni és dortmundi járata.