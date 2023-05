Noha némi előrelépést tapasztaltak, még mindig bőven van, mit javítani a hivatali ügyintézés gyorsaságán és pontosságán, és ennek érdekében az állampolgárok is tehetnek, ha figyelmesebbek a közintézményeknek, önkormányzatoknak szánt beadványaik sorsa alakulását illetően – mondta el sajtótájékoztatóján Ráduly István. Kovászna megye prefektusa szerint az elmúlt időszakban sokan megértették, hogy beadványaikat iktatassák, kérjenek valamilyen bizonyítékot a benyújtásról, mivel csak így lehet számonkérni, ha a közintézmény nem tett eleget a kérésnek, igénylésnek, elmulasztotta a válaszadást, de még mindig akadnak, akik ennek nem tulajdonítanak jelentőséget.

Ráduly István szerint, ha saját érdekükben csak kicsit jobban odafigyelnének az emberek, sokkal gördülékenyebben és gyorsabban folyna a hivatali ügyintézés. A prefektus szerint nem szabad megengedni, hogy a hivatalok – legyenek akár önkormányzatiak, akár államiak – visszaéljenek a válasz­adási, ügyintézési határidőkkel. Ennek egyik ellenszere lehet, hogy a polgárok a kérések, igénylések benyújtásáról tanúskodó bizonyítékot, így az iktatást igazoló iratot kérnek.

Most már egyre többen igénylik az iktatószámot, és ez „hatalmas fejlődés”, mondta Ráduly István, de ez még mindig nem elég. Továbbra is kavarodás van annak kapcsán, hogy a beadvány benyújtásakor egy-egy papírfecnit kapnak, amelyeken valóban ír számokat, de ha több beadványt tettek le viszonylag rövid idő alatt, fogalmuk sincs, melyik mire vonatkozik, sőt, olyant is tapasztaltak, hogy a papírkán az intézmény neve sem szerepelt.

Ráduly István szerint a legegyszerűbb és legcélravezetőbb módszer, ha a hivatalba – legyen az polgármesteri hivatal, rendőrség, nyugdíjosztály, bíróság vagy akármelyik állami intézmény – nem egy, hanem két példányt viszünk a beadványunkból, kérésünkből, bármiből. Kérjük meg, hogy iktassák – ezt semmilyen kifogással nem utasíthatják el –, és az iktatószámot mind a két példányra írják rá. Az egyik példányt hagyjuk ott, a másikat őrizzük meg, mert ennek birtokában minden későbbi eljárás egyszerűbben, gördülékenyebben és gyorsabban zajlik.

A kormányhivatal vezetője továbbá rámutatott, hogy a fentiek hiányában egy hivatalnok nagyon sokáig tudja „hintáztatni” az állampolgárt, hogy nincs meg az illető dokumentum, vagy hogy megvan, de nem arra vonatkozik, amiről szó van, „és még igaza is lesz”. Nem kell lehetőséget adni a visszaélésre – hívta fel a figyelmet Ráduly István, hozzátéve: fontos, hogy az iktatószám kérését azok se mulasszák el, akik az online ügyintézést választják.

Újságírói kérdésre válaszolva a prefektus elmondta: noha a törvény kötelezi a hivatalokat a harminc vagy éppen 15 napon belüli válaszadásra, kihelyezett meghallgatásaikon még mindig találkoznak olyan esetekkel, hogy évek óta késik a kérelem rendezése. A hiányos iktatószámos papírfecnik miatt például az örökösöknek gyűlhet meg a bajuk, hiszen nem tudhatják, hogy az elhunyt éppen mit szándékozott elintézni, s egyáltalán, hová kell fordulniuk. A prefektúra igyekszik segíteni ilyen esetekben, de nem megoldás, hogy állandóan körlevelekkel bombázzák a hivatalokat, próbálván kideríteni, hogy adott beadványoknak, kéréseknek mi lett a sorsuk.

Fontos ugyanakkor, hogy amennyiben a közintézmény nem tesz eleget kérésüknek a határidőn belül, és erre továbbra sem hajlandó, a polgároknak csak az a lehetőségük marad, hogy a közigazgatási bírósághoz forduljanak.