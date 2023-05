A 67 éves Bielsa legutóbb az angol élvonalban szereplő Leeds United alakulatát irányította, amelytől tavaly februárban menesztették. 1990 óta tartó edzői pályája során dolgozott az argentin Newell’s Old Boys, az Atlas, a Vélez Sarsfield, a spanyol Espanyol és Athletic Bilbao, a francia Marseille és Lille, az olasz Lazio csapatánál, valamint a chilei és az argentin válogatott szövetségi kapitányi tisztségét is betöltötte. Bielsa 1995 és 1996 között a mexikói América trénere volt, ebben a csapatban játszott a magyar labdarúgó-válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya, Marco Rossi is. Bár az uruguayi szövetség Bielsa szerződésének határidejéről nem számolt be, azt írta, hogy az argentin szakember készíti fel a válogatottat a 2026-ban az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő világbajnokságra.