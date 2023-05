Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a mikóújfalusi

KERESZTES ZOLTÁN

bányamérnök

életének 72. évében

2023. május 25-én hosszú, de türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Temetése május 27-én, szombaton 13 órakor lesz a helyi ravatalozóházból.

A gyászoló család

1118162

Mély fájdalommal értesítünk minden kedves rokont, barátot, jó szomszédot, ismerőst, hogy a drága édesapa, após, nagytata és dédnagytata,

BOKOR TIBOR

ny. egészségügyi asszisztens

életének 82. évében, özvegységének első fél évében méltósággal viselt szenvedés után csendesen megpihent.

Temetésére 2023. május 26-án, pénteken 13 órakor kerül sor a vártemplomi ravatalozóból az unitárius egyház

szertartása szerint.

Részvétfogadás 12 órától.

A gyászoló család

1118161

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség,

édesanya, nagymama,

a sepsiszentgyörgyi

BORLAN GITTA

70 éves korában elhunyt.

Temetése 2023. május 27-én 13 órakor lesz

a közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4329193

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

özv. TÜZES ILONA

(szül. JÁGER) temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4329163

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a sepsimagyarósi KOVÁCS ÁRPÁD temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4329201

Megemlékezés

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél, hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. Kedves emléked szívünk őrzi, s mindenért, mi voltál, örök hálánk. Ma hat hete kísértük utolsó útjára a bölöni születésű sepsiszentgyörgyi FERENCZ ÁRPÁDOT. Nyugodj békében, drága Árpi tata!

Szerettei

2627

Kegyelettel és szeretettel ­emlékezünk a nagyajtai

GÖNCZ GYÖRGYRE, valamint GÖNCZ GYÖRGYNÉ

KÓSA ROZÁLIÁRA

haláluk 40. évében.

Szeretteik

4329204

„S ti, kik elmentetek, mindig velünk lesztek, / szívünk zegzugában soha el nem vesztek, / álmunkban jöttök, mi boldog könnyel kelünk, / s tudjuk, mindig itt vagytok, s lesztek is velünk...” Fájó szívvel emlékezünk a lécfalvi SZABÓ ANTALRA halálának nyolcadik évfordulóján.

Szerettei

4329209

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi

KATÓ SÁMUELRE halálának harmadik évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4329211

Egy pillanat és mindennek vége, / Szólni nem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. / Maradt a bánat és a néma sírhalom, / Szeretteid szívében a gyász és a fájdalom. Megtört szívvel emlékezünk az étfalvi ifj. GECSE ÁRPÁDRA halálának első évfordulóján.

Szerettei

4329177

Nehéz az élet nélküled, nem tudunk feledni téged.

Fájó szívvel emlékezünk

KISS ÁLMOS autószerelőre, aki ma kilenc éve hagyott itt bennünket. Emléke mindig szívünkben él.

Az őt nagyon szerető családja

4329184

Fájdalommal emlékezünk a kilenc éve elhunyt

BÜKÖSI IRMA EMESÉRE.

Betölthetetlen az űr,

ami a szívünkben maradt.

­Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4329194

Fájó szívvel emlékezünk a középajtai DERZSI BÉLÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4329196

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz,

mint a csillagok.

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagytatára, testvérre, a pávai születésű sepsiszentgyörgyi PALKÓ JENŐRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

4329202

Egy könnycsepp a szemünkben érted él, / Egy gyertya az asztalon érted ég, / Egy fénykép, mely őrzi emléked, / S egy út, mely elvitte az életed. / A bánat, a fájdalom örökre megmarad, / Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Fájó szívvel emlékezünk életünk arra a szomorú napjára, amikor – ma két éve – a dolgos kezű, önfeláldozó édesanya, nagymama,

ZSIGA SÁRA szíve

utolsót dobbant.

Szerettei

4329200