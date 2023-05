Imreh László elmondta, az időjárás is kedvezett, így nagyon sok gyerek és szülő kilátogatott a szemerjai stadionban rendezett eseményre. A visszajelzések alapján kijelenthető, hogy sikeres volt a Kids Run futóverseny első kiadása, amely nagyon jól alakult, a résztvevők és az őket elkísérők is elégedettek voltak a szervezéssel, a hangulatra sem lehetett panasz, mindenki remekül érezte magát. A fő szervező hozzátette, minden kategória győztese kupával gazdagodott, míg a többi dobogós érmeket és édeséggel teli csomagot kapott. Imreh László hozzátette, a Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub atlétikaedzője, Horovitz Hanna sokat segített a szervezésben, ezért megilleti őt a köszönet, akárcsak az önkénteseket, akik nagyszerűen végezték a feladataikat. A viadal megálmodója ígéri, ősszel lesz folytatás, azonban akkor már nem csak gyerekek, hanem felnőttek is nevezhetnek.

A győztesek: Szász Zselyke és Tóth Magor (5–6 év), Dániel Nóra Kata és Tulit Gergő (7–8 év), Holló Vivien és Baki-Jákó Apor (9–10 év), Szabó Anita és Incze Kristóf (11–12 éves), Bajkó Bernadett és Tasnádi Magor (13–14 év), Iliuța Pîrvui és Kopacz Norbert (15–16 év), Eva Maya Georgescu és Kolozsi Kristóf (17–18 év).

A Kids Run futóversenyt Kovászna Megye Tanácsa, a Dr. Lenkei Románia, a Bon Sweet Bon, a Choco Pack, a Happy Kids, a Bertis, a Biborțeni Aqua, a Mamut Copy, a Nasa, a Babi Pékség és a Csíki Sör Manufaktura – Csíki Csipsz támogatta. (miska)