Ízelítő egy új sorozatból

Rendhagyó módon a sorozat huszadiknak szánt kötetével, a Háromszéki költők antológiájával indították útjára a Háromszék történetében előzmény nélküli válogatást, mint azt a SepsiBook szombati könyvbemutatóján Demeter László, a kiadó vezetője megindokolta, az egyes köteteket ugyanis elkészültük sorrendjében jelentetik meg.

Zsidó Ferenc, a Székelyföld folyóirat főszerkesztője arról is kérdezte Demeter Lászlót, hogyan született a sorozat ötlete. Háromszék a magyar kultúrtörténet annyi nagy egyéniségének szülőhelye, hogy ez egymagában indokolja egy ilyen sorozat létrehozását, válaszolta a szerkesztő. Elmondta, eleinte húszkötetesre tervezte a sorozatot, aztán a tájékozódás fázisában 45-re növekedett számuk, ebből lett végül 35. Ismert műveket is beválogattak a sorozatba, mint Mikes Kelemen Törökországi levelei vagy Kemény Zsigmond, Jókai Mór háromszéki témájú regényei, de korábbi szerzők kéziratban maradt vagy manapság ritkaságszámba menő művei is megjelennek az öt évre tervezett kiadási időszakban a két – egyszerű és bőrkötéses bibliofil – kivitelben kiadott sorozatban.

A Háromszéki költők antológiájának szerkesztésére az erdővidéki kötődésű Egyed Emesét kérte fel a kiadó, aki a válogatásról elmondta, a nyomtatott versek megjelenésétől kezdve kezdte a szelekciót, a költészetet a legtágabban értelmezve nem csak lírai, hanem elbeszélő, drámai költeményeket is beválogatott a kötetbe. Az antológiát egyébként kiegészítő tanítási anyagként is ajánlotta, a kötet kézbe vevéséhez kedvcsinálóul pedig a könyvvásáron jelen levő szerzőket szólította ki egy-egy felolvasás erejéig.