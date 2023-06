Ahol jó gyermeknek lenni

Minden korosztálynak kínált foglalatosságot tegnap a főtéri gyermeknapi forgatag Sepsiszentgyörgyön, az Erzsébet park minden zugában történt valami érdekes, kézműves-foglalkozástól a tudományos kísérletig, és a szebb napokat megélt Bodok Szálló előtti téren, illetve a megyei önkormányzat előtt is folyamatos volt a nyüzsgés a készenléti egységek különleges járművei körül. A hivatalos munkaszüneti nap jó alkalomnak bizonyult arra, hogy a családok valóban együtt ünnepelhessék gyermekeiket.

A délelőtti borús égbolt nem szegte kedvét a megyeszékhelyieknek, sokan elindultak szétnézni a városközpontban, ahol idén is színes programokba lehetett bekapcsolódni. A katolikus templom szomszédságában sok gyermek sorakozott türelmesen, hogy néhány percig lovagolhasson, a közelben rikító színes ruhában bohóc hajtogatta kérésre a lufit, a játszótér tele volt apróságokkal, a bátrabbak a trambulint vették birtokba. A park sétányain lépten-nyomon akadt tennivaló, az óriás színező mellett nagymamáink korát idéző népi gyermekjátékok csalogattak, volt kézműves-foglalkozás és műfalmászás, a csendőrök és hegyi mentők pedig gyakorlatilag megállás nélkül készítették, biztosították a kalandvágyó gyerkőcöket, hogy – a nagy érdeklődés miatt többperces várakozást követően – végre lecsússzanak, s mosolyogva célba érjenek a kifeszített drótkötélpályán.

A Mathias Corvinus Collegium sátra alatt kisebb-nagyobb tudósjelöltek fehér köpenyben, védőszemüveg mögül figyelték az egyszerű, ám mégis látványos kísérleteket, és aki a nagy meleg ellenére kitartó volt, ajándékkal távozhatott. A máltai szeretetszolgálat önkénteseinél zsákbamacskát, tombolát kínáltak, cserébe édességet, origami békát kaptunk, a Salvatore Egyesület önkéntesei pedig megmutatták szép új mentőautójukat és az elsősegélynyújtásról beszéltek.

A Tega Rt. kis tartályos autója igazi attrakciónak bizonyult, hiszen nemcsak locsolni lehetett, de a jármű vezetőfülkéjébe is beülhettek a gyermekek. Mosolyogva, türelemmel, segítőkészen állták a lányok, fiúk ostromát a csendőrség, a rendőrség és a katasztrófavédelmi felügyelőség munkatársai, bárki magára ölthette a védőruházatukat, a különböző sisakokat, miközben állandóan szólt valamilyen különleges jármű szirénája, ujjlenyomatot rögzítettek és néhány fegyvert kézbe is lehetett venni, egy komolyabb rendőrségi járműbe pedig még egy édesapa is beült, hogy alaposan szemügyre vegye, milyen a hatósági autó felszereltsége.

Némileg csendesebb, de igazán izgalmas foglalatosságot kínált a Cimborák bábtársulat, a színház előterébe varázsoltak mesebeli hangulatot s adták a gyermekek kezébe a bábokat és kellékeket, sőt, a bábozás rejtelmeiből is megosztottak néhányat a kíváncsiskodókkal.

A főtér közben állandó zsongásban lüktetett, a színpadon egymást váltották a fellépők, a vásár pedig lépten-nyomon kínált valami szépet, valami érdekeset, valami finomat, ahogyan egy igazi gyermeknapon illik.