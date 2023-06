Írói képletek

Válaszul Suceavă matematikai játékokat javasolt, elsőként azt, hogy melyik a legszebb képlet – innen elrugaszkodva pedig jókedvűen mesélt a mértan és bizonyos elméletek szépségeiről, illetve az algebra őt magát is megpróbáló feladványairól. Egyik neves elődjéről, Ion Barbu költőről is szólt, akit a matematikában Dan Barbilian néven ismernek, és aki szerinte az egyik legjelentősebb, egyedi hangú modernista alkotó, bár sokan félreismerik és tradicionalistának nézik, pusztán azért, mert a maradandóságot keresve a hagyományokhoz nyúlt. Bucur kérdésére elkanyarodtak Nichita Stănescu felé is, aki ugyan nem volt matematikus, de költészetében jól ráérzett néhány matematikai dilemmára, és végül visszatértek Suceavă munkásságára, aki 1993-ban kezdett rövid prózát írni, első kötete azonban csak 2002-ben jelent meg, és rögtön díjazásra is javasolták; a kritikusok kegyesek voltak vele, de az bántja, hogy senki nem vette észre a kötet szerkezetét, pedig nagy gonddal építette fel. Ezután a saját írói dilemmáiról, megjelent és készülő művekről, a kihívásokról és nehézségekről esett szó: mivel 1996 óta Amerikában él, kicsit másképp látja Romániát, és gyakori hazalátogatásai ellenére is abban a helyzetben van, hogy sem az ottani, sem az itteni világot nem érti igazán. Így arról kezdett írni, hogy emberként változunk-e ebben a globális világban, alkalmazkodás-e ez vagy mutáció? A helyén levő vagy a nem helyén levő ember egy olyan kérdés, amivel mindenki szembesül, és Suceavă úgy véli: ha vannak helyek, ahol alapvetően boldogtalanul élünk, odébb kell állni, olyan helyet kell keresni, ahol megbecsülnek. Ahol ő él, ott nincsenek botrányok, az elvégzett munkáját pedig minden nap megköszönik, ami nagyon sokat jelent, mégis ide jár haza, és nagyon örvend, hogy itt lehet, mert Brassóban, Sepsiszentgyörgyön, Erdélyben „tölti fel az elemeket”.

A találkozó dedikálással zárult. Suceavă több könyvét is meg lehetett vásárolni a könyvfesztiválon, köztük a legsikeresebb, több francia nyelvű kiadást is megért, de angolra, bolgár és cseh nyelvre is lefordított, Éjszaka valaki meghalt érted című, az 1989-es forradalomról írott regényét magyarul is.