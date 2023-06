A gelencei tanintézményeket ebben a tanévben – az óvodát, a felszegi és haralyi elemi iskolát is beleértve – 605 gyermek látogatja. A projekt futam­ideje három év, és összköltsége 593 700 lej, amiből már elköltöttek 332 188 lejt. Dragomér Katalin iskolaigazgató érdeklődésünkre elmondta: elsősorban azzal a céllal pályáztak, hogy tanulóik számára a tanintézmény egy kicsit befogadóbb legyen, úgy látogassák az iskolát, mintha az tényleg a második otthonuk lenne, ahol jól érezik magukat.

Projektjük eddigi legfontosabb megvalósításai a következők: nyolc Samsung Flip pro 85” interaktív tábla felszerelése – darabja 25 000 lej volt –, laptopok vásárlása, a tanulók igényeit kielégítő iskolai bútorzat beszerzése, az iskolai pszichológus számára kialakított helyiség bútorzatának megvásárlása, iskolarádió üzemeltetése – minden szünetben zenét közvetítenek –, motivációs üzenetek kifüggesztése, felzárkóztató tevékenységek megszervezése románból és matematikából, pszichológiai tanácsadás, könyvek vásárlása 15 000 lej értékben az iskolai könyvtár részére stb. Digitális eszközeik segítségével elérhető bármilyen virtuális tananyag, és a gyerekbarát tevékenységeknek csak a képzelet szab határt – hangsúlyozta az igazgató. Az iskola pszichológusa Sütő Mária Rita lett, vele kötöttek szerződést. Ő nem csak az iskolában tevékenykedik, hanem azokat a családokat is felkeresi, ahonnan a gyermekek nem járnak rendszeresen iskolába. Ugyancsak a projekt­nek köszönhetően nagyon sok kirándulást szerveztek, például május 26-án az iskola V–VIII. osztályos tanulói Bukarestbe utaztak, ahol meglátogatták a parlament épületét, a Ceaușescu-palotát és az Antipa-múzeumot. Az utazási költségeket, valamint a belépők árát teljes mértékben a projekt költségvetéséből fizette az iskola. A gyerekek betekinthettek a főváros izgalmas, nyüzsgő életébe, és bár fáradtan és későn, de élményekkel tele érkeztek haza. Köszönet illeti Fejér László Ödön szenátort, aki lehetővé tette, hogy a gyerekek ingyen látogathassák meg a parlamentet.

Sepsiszentgyörgyön is jártak, ahol egy nagy sétát tettek az Erzsébet parkban. A Dália kertészetben a virágter­mesztés rejtelmeibe nyertek betekintést, a moziban egy 3D-filmet néztek meg, ellátogattak a Bod Péter Megyei Könyvtárba, a Teletár múzeumba és az OSK Stadionba. A Rétyi Nyír Természetvédelmi Területen a növényvilágot tanulmányozták, és a tanösvény mentén bepillantást nyertek az erdő rejtelmeibe, majd a borvizek városát, Kovásznát is meglátogatták, ahol wellness is szerepelt a programjukban. A törcsvári kastélyt is felkeresték, ahol körbejárták annak minden zegzugát, a titkos járatoktól a gyönyörű szép udvarig, majd a brassói állatkertben sétáltak, és megismerkedtek a különleges állatvilággal. Szintén ennek a projektnek köszönhetően az iskola udvarán egy kis zöldövezetet sikerült elkészíteniük, ahová a közeljövőben padokat helyeznek el. Arra a kérdésünkre, hogy a továbbiakban mit terveznek, azt a választ kaptuk, hogy főleg kirándulásokat fognak szervezni, mivel ez az iskolán kívüli tevékenység a legnépszerűbb a tanulók körében.