Sepsiszentgyörgy és Veszprém kapcsolata több mint harmincéves múltra tekint vissza, hiszen a két város színházának együttműködése még a hetvenes években kezdődött el, s ebből az intézményi kötelékből alakult ki a mai szerteágazó, gyümölcsöző kapcsolat formális része – ismertette elöljáróban Tamás Sándor. Megjegyezte, a két megye 1993 júniusának elején írt alá testvérmegyei alapszerződést, melyet 2003-ban megújítottak, a 25. évfordulón pedig záradékkal egészítettek ki. Utóbbi kapcsán kifejtette, öt évvel ezelőtt Veszprémben a háromszéki küldöttség úgy érezte, otthonról hazatért, s reményét fejezte ki, hogy ugyanígy éreznek most a Veszprém vármegyéből érkezett vendégek is. Úgy vélte, a három évtizedes kapcsolat erőssége nem csak kulturális összhangban, az intézményi együttműködésben vagy a testvérmegyei partnerségben, hanem az élő barátságokban, családi kötelékekben is rejlik. Jelezte, ez az erős kötelék nem csupán a megyeszékhelyre és Veszprém városára jellemző, hanem az időközben kialakult testvértelepülési kapcsolatokra is, amelyek az évek során Kovászna–Pápa–Balatonfüred, Zabola és Tapolca, Málnás és Alsóörs, Illyefalva és Taliándörögd, Vargyas és Pápakovácsi, illetve Zoltán és Pula között létrejöttek. Felidézte azt is, hogy a devecseri katasztrófát követően a károk enyhítésére Sepsiszentgyörgy és a megyei tanács 3–3 millió forintot ajánlott fel, a kommandói iskolát érintő tűzvész után pedig Veszprém vármegye elnöke az elsők közt érdeklődött arról, miben segíthetnek, és az iskola csütörtöki avatójára sem üres kézzel jöttek – sorolta Tamás Sándor. Kiemelte, bár az előző években sok minden változott az önkormányzati életben s így a testvérkapcsolatok terén is, „a lényeg változatlan maradt: összetartozunk, felelősséget vállalunk egymásért. Így legyen ez az elkövetkező évtizedekben is!” – fogalmazott.

Polgárdy Imre, Veszprém vármegye elnöke kifejtette, népes küldöttségük azért jött Háromszékre, hogy megújítsa azt a szövetséget, melyet elődeik 30 éve kezdeményeztek, és amely kiállta az idők próbáját. Úgy vélte, ennek erős bizonyítéka, hogy eljöttek ünnepelni mindazon települések vezetői, képviselői is, amelyek háromszéki testvértelepülési kapcsolatokat építtettek ki az idők folyamán. „Veszprém vármegye és annak sok-sok települése komolyan vette a magyar nemzet ügyét, ezért szólt az elmúlt három évtized az építkezésről, amely képessé tehet minket arra, hogy összetartsunk egy történelmi okokból földrajzilag osztott nemzetet. Olyan eszköz, amely képes megszerkeszteni és megépíteni az egyetértés útját. Együttműködésünk az alaptörvény betűjétől a hétköznapi feladatokig öleli fel közös dolgainkat. Gondja van a lélekre, de gondja van a téglára, a tankönyvre is” – szögezte le beszédében.

A két megye vezetője által pénteken aláírt záradékban leszögezték: sokrétű együttműködésük a jövőben is közösségeik javát szolgálja a megbízhatóság, egyenlőség és közös érdekek alapján.

Rábólintottak a zárszámadásra

Az ünnepi ülésen a megyei tanács a Székely Nemzeti Múzeum felújítási munkálatainak zárszámadását is elfogadta. Tamás Sándor az ülést követő megyeinfón jelezte, az egész Erdély gyöngyszemének számító épületegyüttes korszerűsítése közel 24,8 millió lejbe került, s bár korábban is voltak javítások, ilyen mértékű beavatkozáson még nem esett át Kós Károly emblematikus munkája. Megújult a főépület, a park, a melléképületek, korszerű kiállítóterek jöttek létre, és bővítették ezek felületét is, megújult a pince, ahol a jövőben rendezvényeket is lehet majd tartani, múzeumpedagógiai tereket hoztak létre, és új elemekkel gazdagították a múzeumot, Kós Károly eredeti tervei alapján pedig újraalkották a bejárati kaput – sorolta.

Jakab Barna István alelnök egy pályázati lehetőséget ismertetett, amely révén elektromos mikrobuszok beszerzése válik lehetővé, ezek az ingázó diákok szállítását hivatottak szolgálni. Mint mondta, a tanügyminisztériumhoz a napokban nyújtja be pályázatát a megye, s azt szeretnék, ha minden háromszéki önkormányzat, illetve a sepsiszentgyörgyi speciális iskola is kaphatna egy kisbuszt. Rámutatott, megyeszerte több mint háromezer diák utazik naponta iskolába.