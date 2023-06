Közel száz csapat barangolt

A 3–4 fős csapatok felnőtt kísérővel járták be Sepsiszentgyörgyöt és ismerkedtek múltjával, jelenével: az Iskolás Sportklub emlékhelyén a város neves sportolói, a Tanulók Palotája udvarán Gaál Sándor cserkészvezető, az evangélikus templom kopjafái révén pedig a lángoló lelkű evangélikusok keltek életre, hogy munkásságukkal a mai fiatalságnak is példát mutassanak. A nagyobb korosztály a megye olimpikonjaival, a női kosárlabdacsapat teljesítményével, Kós Károly épületeivel, az óváros utcaneveivel, egy 19. századbeli újsághirdetéssel vagy az Erdélyi Fejedelemség darabontjaival ismerkedhetett, majd az Ifjúsági Irodát is meglátogatták.

A feladatlapokat Nemes Emil tanító, a rendezvény ötletgazdája értékelte ki. Első helyezést a következő csapatok értek el:

előkészítő osztály: Dobondi Anna, Forró Bence, Korodi Karola, Oláh Amira (Református Kollégium)

I. osztály: Bardócz Milán, Fábián Tamás, Bogyó Csaba (Váradi József-iskola)

II. osztály: Gál Zenkő, Buja-Beke Panna, Bölöni Fruzsina, Kisgyörgy-Kósa Tas (Váradi József-iskola)

III. osztály: Albert Mátyás, Bihari Katinka, Kiss Boglárka, Máté Krisztián, Dáner Gergő, Vetési Iringó, Bogyó Tamara, Pap Adrienn (Mikes Kelemen Líceum), Bibó Bence Attila, Gyárfás Bence, Debreczeni Magor, Pakucs Mátyás-Zoltán (Váradi József-iskola)

IV. osztály: Oláh István, László Adrien Szilvia, Főcze Magor, László Krisztina Johanna, Ilyés Gergő, Csiszér Gergő Lehel, Décsi Benett, Ványoló-Albert Aba, Szőke Hunor, Sinka Zalán, Gyenge-Turóczki Balázs, Papucs Kocsárd, Szabó Lilla, Nagy Johanna, Veres Richárd Attila, Bogdán-Rajcs Attila (Váradi József-iskola)

V. osztály: Ördög Csaba Zsombor, Benkő Vince, Miron Ottilia, Nemes Gyopár, Incze Zsanett Barbara (Székely Mikó Kollégium)

VI. osztály: Szőcs Uzonka, Csősz Orsolya, Elchlinger Leila, Jaksa Lívia Hanna (Mikes Kelemen Líceum)

VII–VIII. osztály: Gáll Tamara, Izsák Janka (Váradi József-iskola)

középiskolások: Pászka Orsolya Mercédesz, Veres Beáta Hanna, Barabás Enikő (Berde Áron Közgazdasági Líceum).

Különdíjban részesült pedagógus: Imre Zsuzsanna a nagyszámú (27) részt vevő diákért, illetve Benkő Abigél, Imreh Dorka Dorottya és Hadnagy Panka a vetélkedőről alkotott költeményért.

Az Ifjúsági Iroda különdíjában részesült: Fogarasi Nóra, Antal Kata Orsolya, Orosz Tímea, Baki-Jákó András, Madarász Hanna, Krisztián Matricic, Szőcs Nimród, Pulugor Boglárka, Demeter Mátyás, Zsigmond Zoltán, Gáspár Hanna Petra (Váradi József-iskola), Bálint Tünde, Bodor Boróka, Gyurka Ágnes, Veres Hanna (Református Kollégium), Kiss Henrietta, Gazda Eszter Anna, Antal Apor, Sorbán Tamás (Székely Mikó Kollégium).

A Pál Utcai Fiúk Egyesület által szervezett verseny támogatói és partnerei a következők voltak: Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, Communitas Alapítvány, Cimbora Alapítvány, Sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Iroda, Bod Péter Megyei Könyvtár, Kovászna Megye Tanácsa, Pro Sepsi Egyesület.

Nemes Előd