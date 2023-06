Helyén használjuk a rassz szót!

Amikor arra az elhatározásra jutottam, hogy az annyira befeketített „rassz” szóról a tisztázás szándékával írjak, meg is tettem, de elálltam a közléstől, mert egy közelmúltbeli esemény újból belemártotta a szót a gyűlölet mocskos vedrébe. Ám a téma nem hagy nyugodni, biológusként is közel áll ismereteimhez és érdeklődésemhez a rassz szó, és természetesen a hozzá kapcsolt rassziz­mus is.