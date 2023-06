Meggyő­ződésem, hogy öntudatos polgárokból álló közösség viheti csak előre városunkat a fejlődés útján. Polgármesterként számomra mindennél fontosabb, hogy a sepsiszentgyörgyiek jól érezzék magukat városunkban, ezért dolgozunk munkatársaimmal az önkormányzatnál, ez ad értelmet erőfeszítéseinknek.

Ami az észrevételeit illeti: az Esthajnalcsillag sétányon és környékén élők joggal érezhetik azt, hogy a város más részeihez képest kevesebb fejlesztés történt környezetükben, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy megfeledkeztünk volna erről a városrészről, sokkal inkább azt, hogy mindeddig elsősorban a kívülről alig látható, kevésbé látványos, de a fejlesztéshez mégis elengedhetetlen munkákkal foglalkoztunk. Addig ugyanis, amíg feltűnnek a munkagépek és elkezdik az aszfaltozást, rengeteg előkészítő munkára van szükség minden beruházás esetében: forrást kell találni, terveket kell készíteni, engedélyeket kell beszerezni, közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani stb.

A következőkben röviden összefoglalom, hogy milyen beruházásokat valósítottunk meg eddig.

Néhány évvel ezelőtt indítottuk el a városban a közvilágítás teljes körű korszerűsítését, és az elsők közt szerepelt az Esthajnalcsillag sétány, ahol kicseréltük az oszlopokat és ezek tartozékait, valamint kicseréltük és a föld alá helyeztük a vezetékeket. Több kisebb, de fontos, az ott élők életét könnyítő munkálatot az önkormányzat saját vállalata, a Sepsi Útépítő Kft. végzett el az Esthajnalcsillag utcában, többek közt út- és járdajavításokat, a tömbök közötti sétányok és a tömböket összekötő járdák korszerűsítését.

Ahogy a legtöbb utca esetében, itt is minél átfogóbb korszerűsítést tervezünk, tehát nem csupán az úttest és a járdák újraburkolását szeretnénk elvégezni, hanem a meglévő vezetékek cseréjét, illetve a hiányzók kiépítését is. Mindezen összetett munkálatok jóval meghaladják saját vállalatunk, a Sepsi Útépítő hatáskörét, ezért jelenleg keressük az anyagi forrásokat és a megfelelő jogi keretet. Anyagi forrásokat azért is kell külön keresni az ilyen komplex beruházásokra, mert az adóbevételek nem lennének elegendőek, ezek ugyanis a költségvetés kevesebb mint 10 százalékát teszik ki. Ezért más forrásokat kell bevonnunk a beruházásokra: pályázati lehetőségeket kell feltérképeznünk, uniós pénzeket kell lehívnunk, kormányzati finanszírozást kell kilobbiznunk.

Ezért, még ha sokak számára úgy is tűnhet, hogy az önkormányzat megfeledkezett bizonyos városrészekről, legtöbb esetben a háttérben intenzív, csak „láthatatlan” munkát végzünk, például európai uniós vagy kormányzati forrásokat keresünk, pályázatot írunk, műszaki terveket, dokumentációt készítünk elő, közbeszerzési eljárást bonyolítunk le. Amikor valamely városrészen elkezdődnek a munkálatok, az a teljes korszerűsítési folyamat legvégső szakasza, melyet több hónapnyi vagy akár évnyi előkészítő munka előzött meg.

Észrevételeinek azon részére, mely a lépcsőházakban történtekre vonatkozik, az önkormányzatnak nincs befolyása. Azt tehetjük csak, hogy gyakran felhívjuk a városlakók figyelmét arra, hogy legyenek tekintettel másokra, őrizzék meg a város és a közterek tisztaságát, és vigyázzanak közös lakóhelyeinkre. Ezt eddig is megtettük, és ezután is megtesszük.

A tömbházak hőszigetelését országos érvényű törvények szabályozzák, amelyeket mindenkinek be kell tartania, így a lakástulajdonosoknak és az önkormányzatnak is. Minden efféle beavatkozáshoz építkezési engedélyek szükségesek, és amennyiben a lakás tulajdonosa ezeket nem szerzi be, az általa elvégzett munkálat törvénytelennek minősül, és jogilag kötelező módon büntetést von maga után. Az önkormányzatnak kötelessége kivizsgálni ezeket az eseteket, és törvénytelenség esetében büntetni is – bár nem szívesen teszi, de azt sem teheti meg, hogy szembemegy a törvényes előírásokkal.

Mindannyian szeretnénk rendezett, barátságos, meleg otthonban élni, tisztában vagyunk a hőszigetelés fontosságával, és az önkormányzat is azt szeretné, ha minél több sepsiszentgyörgyi tömbházlakást sikerülne szigetelni, felújítani. Az előző években több rendben szereztünk forrásokat tömbházszigetelésekre, ugyanakkor idén áprilisban pályázatot is hirdettünk. A lakótársulások 2023. június 30-ig jelentkezhetnek a hőszigetelési programra, ennek részleteit az önkormányzat honlapján lehet olvasni.

Őszintén sajnáljuk, hogy még nem sikerült Sepsiszentgyörgy minden részét egyszerre és hasonló mértékben fejleszteni, de ez nem is lehetséges, hiszen rengeteg probléma vár megoldásra még, nagy a város és rengeteg a feladat. De biztosíthatom afelől, hogy egyetlen városrészről sem feledkeztünk és feledkezünk meg, idővel minden lakónegyedre sor kerül. Az Esthajnalcsillag sétányon és környékén megvalósuló fejlesztések mindenki számára látható és érzékelhető elkezdéséig köszönjük az érintettek megértését és türelmét, ugyanakkor mindenkit biztosítunk afelől, hogy előbb-utóbb sorra kerül az ő közvetlen környezete is, és városunk minden szeglete egyre élhetőbb és szebb lesz. Azért dolgozunk, hogy Sepsiszentgyörgy egyre jobb hely legyen, és minden sepsiszentgyörgyi jól érezze magát itthon, büszke legyen városára.

Tisztelettel,

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere