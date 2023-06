Változatok egy témára

Már az ókorban is voltak zsoldosok, akik pénzért és zsákmányért harcoltak. Aztán bevezették az általános hadkötelezettséget (amit mostanra sok országban eltöröltek), és ezért háttérbe szorultak, de most vannak úgynevezett hivatásos katonák, akik elméletileg a hazájukat védik, ahogy európai NATO-katonák is tették Irakban, Afganisztánban stb.

Pedig jobb lenne, ha csakis zsoldosok harcolnának, lehetőleg semleges terepen, úgy nem tudnának veszteségeket okozni a polgári lakosság körében sem. Ilyen hely lehetne például az Anktarktisz, de az afrikai országok is bérbe adhatnának a Szaharában lakatlan területeket háborúzási terepnek. (Ez ellen aztán biztosan a környezetvédők harcolnának.) De azt is meg lehetne szervezni, hogy mint a középkorban, két hadsereg vezetője párbajt vívjon, és azt a csapatot neveznék ki győztesnek, amelyik vezére diadalmaskodik a másik felett.

Vagy megvívhatnák a háborút a Holdon is, mert már olyan nagyhatalmak néznek farkasszemet, amelyeknek lehetőségük lenne a Holdra szállítani a hadfelszerelést és a katonákat.

A párbajos megoldást viszont már akár itt a Földön is lehetne alkalmazni. Megvívhatna mint férfi a férfival Putyin elnök valakivel. Csak azt nem tudni, hogy ki állna ki vele. Számításba jöhetne Zelenszkij, a NATO főtitkára, Joe Biden vagy esetleg Ursula von der Leyen, az Európai bizottság elnöke is, de ő az esélyegyenlőség biztosítása céljából át kellene műttesse magát férfinak.

Most az ukrajnai háború kapcsán hallottunk leginkább a zsoldos Wagner-seregről, amely amúgy Oroszország szolgálatában áll, de vannak harcosaik Afrikában, a Közel-Kelet több országában, sőt, Dél-Amerikában is. Egy ilyen nagy hadsereg veszélyessé válhat, ha eszébe jut a zsoldos vezérnek, hogy megrendelője ellen forduljon. Most is ilyesmi történhetett, amikor Prigozsin, a Wagner-vezér 25 ezer katonájával Moszkva felé indult. Az állítólagos ok az volt, hogy az orosz védelmi miniszter elrendelte, a Wagner-csoport tagjai kössenek megállapodást a védelmi minisztériummal. Putyin elnök hátbatámadást emlegetett, de aztán megegyeztek, hogy az egész fel- és elindult társaság szabadon távozhat Fehéroroszországba, Putyin barátja, Lukasenka tárt karjaiba.

Az egész eseményről csak azt lehet biztosan tudni, hogy nem lehet semmit pontosan tudni. A CNN hírtelevízió szerint az amerikai hírszerzésnek pontos információi voltak Prigozsin terveiről. Ezeket az információkat olyan titokban tartották a bennfentesek, hogy még a NATO vezetői sem tudtak róla, és meg is sértődtek, mert nem szóltak nekik. Az ukránokat sem értesítették, mert attól féltek, hogy az információk az ellenséghez is eljuthatnak. Pedig az ukránok kihasználhatták volna, hogy a Wagner-csapatok megindulnak a Kreml ellen, és szövetkezhettek volna velük. Így együttes erővel megbuktathatták volna Putyint. Az oroszok azt vizsgálják, hogy a nyugati hírszerzésnek nem volt-e benne a keze a most történtekben. A Fehér Ház rögtön megnyilatkozta, hogy nekik semmi közük.

Annyi sok jó elképzel(g)és született az eseményekhez kapcsolódva, hogy azokból egy tucat Oscar-díjas filmet lehetne készíteni. Távirati stílusban felsorolok néhányat, és mindenki kiválaszthatja belőlük a magának tetszőt. Prigozsint a NATO és a nyugati szövetségesek fizették le azért, hogy buktassa meg Putyint. A Wagner-zsoldosok az amerikai titkosszolgálat utasítására cselekedtek. Az egész csak Prigozsin és Oroszország által kitalált félrevezetési manőver volt, hogy zavarba hozzák az ukránokat és a NATO-t. A Wagner vezetője csak hazudott, mikor azt mondta, hogy nincs elég lőszere, közben felhalmozta azokat, hogy Putyinék ellen felhasználhassa. Prigozsin egy Putyin-ellenes összeesküvés láthatóbb alakja. A lázadást a Kreml parancsára hajtották végre a Wagner-zsoldosok (más verzió szerint Putyin személyes utasítására), hogy Oroszország gyengébbnek tűnjön. Prigozsin csak azért ment Fehéroroszországba, hogy segítsen Lukasenka hatalmon maradásában és hogy megzavarja Ukrajna támadási terveit, vagy onnan támadjon… És így tovább.

