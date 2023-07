Az Osztrák Nagydíjat követően az Aston Martin óvást nyújtott be a Nemzetközi Automobil-szövetséghez (FIA), mert nem minden pályaelhagyást büntettek megfelelően. Az FIA befogadta a panaszt, majd bősz számolgatásba kezdett, mert rengeteg köridőt kellett átnézni. Végül összesen 83 köridőt töröltek és 12 időbüntetést róttak ki, ami után a verseny végeredménye is megváltozott, többek között Carlos Sainz és Lewis Hamilton is több helyet veszített.