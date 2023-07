A sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozat az idei felvételire nem kapott nappali tagozatos helyeket, a kar kolozsvári vezetősége lépéseket tett annak érdekében, hogy ősszel tudjanak meghirdetni távoktatásos képzést ezen a szakon – mondta lapunk megkeresésére Csák László, a helyi közigazgatási szak vezetője. A Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karhoz tartozó közigazgatási képzés huszonhárom éve működik Sepsiszentgyörgyön, minden alkalommal eleget tett a négyévente kötelező akkreditációs elvárásoknak, jelenleg is rendelkezik a következő négy évre szóló engedéllyel, semmilyen jogi akadálya nincs annak, hogy újabb első évfolyamra fogadják a hallgatókat, de erre nem bólintott rá a kari vezetőség, annak ellenére, hogy a helyi tantestület erre vonatkozó beadványban kérte a felvételi meghirdetését – hangsúlyozta Csák László.

Az egyetemi oktató sérelmezi a kolozsvári döntést, szerinte a távoktatás nem helyettesíti a nappali tagozatos képzést, ráadásul a távoktatás tandíjköteles. Úgy véli, nem minden fiatal engedheti meg magának, hogy tandíjat fizessen, de azt is figyelembe kellene venniük a döntéshozóknak, hogy a korábbi létszámcsökkenés megállt, sőt, felfelé ível ezen a szakon, jelen tanévben tizenhét elsőéves hallgató tanult a magyar tagozaton. A közigazgatási képzés helyi vezetője szerint a háromszéki, Hargita és Brassó megyei fiataloknak is joguk van államilag finanszírozott oktatásra, a közintézményekben pedig továbbra is szükség van jól képzett, közigazgatásban jártas szakemberekre, ezért is tartja érthetetlennek felettesei döntését.

A 2022/2023-as tanévben 307 hallgatója volt a BBTE sepsiszentgyörgyi tagozatának, ebből hatvannégyen tanultak a közigazgatási szakon, a kieső első évfolyam miatt ősztől alig ötvenen maradnak. A helyi tagozat első évfolyamán idén száznegyvenöten tanultak, közülük harmincan mesteri képzésen, a másodéven kilencvenöt hallgatót tartottak nyilván, ebből huszonöt mesteris, harmadéven hatvanhét hallgatójuk volt. Az összlétszámból hetvennyolcan a távoktatásban képezték magukat.

A hétfőn kezdődő felvételire a következő helyeket hirdették meg az üzletigazgatási tanszéken: a kereskedelem, turizmus és szolgáltatások gazdaságtana szakon a magyar tannyelvű csoportban tizenkét ingyenes és harmincnyolc tandíjköteles helyet kínálnak, a román tagozaton tizenegy tandíjmentes és tizenkilenc fizetéses hely szerepel a listán; a vállalatgazdaság szakon tíz magyar nyelvű ingyenes és tizenöt tandíjas helyet hirdettek meg, távoktatásban ötven helyet kínálnak a magyar nyelvű képzésben, ez tandíjköteles, az üzletfejlesztés–menedzsment román nyelvű mesteri képzésben huszonhét tandíjmentes és huszonhárom fizetéses hely van. A környezetmérnöki szakon huszonöt magyar elsőévest várnak, ebből tízen tandíj fizetése nélkül tanulhatnak. A közigazgatási szakon júliusban nem hirdetnek felvételit. Ez összesen százharminc elsőéves helyet jelent a nappali alapképzésben, ötvenet a mesteri fokozaton és ötvenet a távoktatásban, a kétszázharminc gólyából csupán hetvenen tanulhatnak díjmentesen.