Miért mondott le Hellvig?

Mielőtt azonban megtapsolnánk e jól megcukrozott fogást, kicsit nézzünk be a konyhába. Az egyik legérdekesebb tudnivaló az, hogy a hírszerzési vezetőket nem meghatározott időre és megszabott mandátummal nevezik ki Romániában: eddig mindegyik a tisztségben levő államfő embere volt, és az új elnök megválasztása előtti vagy utáni évben távozott. Hellvig sem kivétel: Klaus Iohannis kampányfőnökéből lett kémfőnök. Visszavonulása azonban váratlanul jött, és találgatások özönét indította el. Egyesek tudni vélik, hogy a valódi ok az elnöktől való elhidegülés (állítólag egy éve nem beszéltek egymással), mások épp ellenkezőleg, a Nemzeti Liberális Párt új vezérét és elnökjelöltjét (vagyis Iohannis utódját) látják máris benne – csak nem maradhat a parton ilyen fiatalon (48 évesen) és ennyi tapasztalat birtokában! Hellvig amúgy nem a liberálisoknál, hanem az egykori szekus besúgó, Dan Voiculescu konzervatív pártjánál kezdte politikai karrierjét, szóval nem először „újít”.

És nem először hallgat el, seper szőnyeg alá dolgokat. A szekus dossziék átadása is szemfényvesztés (jól meg lehetnek már rostálva), a demokratikus működés is: habár a SRI elvileg parlamenti ellenőrzés alatt áll, ez üres formalitás, mindössze egy éves jelentés benyújtásából áll. Vagy még abból sem: a legutolsót 2019-ben készíttette el Hellvig. Bizonyára nagyon el volt foglalva az átszervezéssel. Vagy a szolgálat saját vállalkozásai­nak működtetésével, mert ilyenek is vannak szép számban, és ezeket nem számoltatja el senki. Az új gárda nem ért rá a szélsőséges és ultranacionalista megnyilvánulások leszerelésére sem, pedig ezek jelentik az igazi veszélyt az országra és az itt élőkre. Az is csak a meghurcoltakat zavarta, hogy a volt szekusoknak éppen Pitești városában állítottak emlékművet, ahol a kommunista rendszer politikai rendőrsége a legdurvább visszaéléseket követte el. Nem volt olyan rég: 2022 szeptemberében történt. A megújulás jegyében?

Van más is: tavaly olyan törvényjavaslatok jelentek meg, amelyek szinte a Securitatéhoz hasonló hatáskört adtak volna ismét a „modern” román titkosszolgálatoknak. A tervezetek nyilvánosságra kerülése után kitört botrány hatására ezeket visszavonták, és azóta nagy a csend. Ordító. Még azt sem tudni, hogy ki dolgozta ki azokat. De vajon miért látja úgy sok külföldi és belföldi politikai elemző, hogy Romániát valójában a titkosszolgálatok irányítják, annak dacára, hogy a kommunista rendszer 33 éve megbukott, az ország pedig NATO- és EU-tag?

Ami pedig a befejezett munkát illeti, emlékeztetjük a távozó igazgatót, hogy máig nem tisztázták a SRI létrehozásának körülményeit. Csak a magyarságnak gyanús, hogy egybeesik Marosvásárhely fekete márciusával?

Amúgy Hellvig utódjában sem érdemes reménykedni, most is a liberálisoké a nevezés joga.

Borítókép: Presidency.ro