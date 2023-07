A rajtot Norris parádésan kapta el, és az első kanyarban sikerült megelőznie az élről induló Verstappent, akinek a második helye is veszélybe került egy pillanatra, de Oscar Piastri (McLaren) nem tudott elmenni a holland vb-címvédő mellett. Az első kör végén így a dobogós helyeken Norris, Verstappen, Piastri volt a sorrend, viszont az ötödik körben Verstappen megtámadta és meg is előzte Norrist, ezzel átvette a vezetést. A versenytáv feléig túlságosan nagy izgalmak nem történtek a pályán, majd a 29. körben Piastrit hívta be a bokszba kerékcserére a McLaren. Nem sokkal később Kevin Magnussen (Haas) versenyautójának elfüstölt a motorja, a dán pilóta pedig a pálya szélén állt meg, ezért a versenybíróság a mezőny elé küldte a biztonsági autót. Ekkor minden olyan versenyző, aki addig még nem tette, kereket cserélt, a safety car mögött pedig Verstappen, Norris, Hamilton, Piastri volt a sorrend az első négy pozícióban. Az újraindításnál Verstappen simán ellépett az üldözőktől, mögötte Hamilton keveredett nagy csatába Norrisszal a második helyért. A két brit versenyző végül nem cserélt helyet, Hamiltonnak ugyanis nem sikerült igazán jó előzési pozícióba kerülnie, így meg kellett elégednie a harmadik hellyel.

A világbajnokság két hét múlva a Hungaroringen a 38. Magyar Nagydíjjal folytatódik.