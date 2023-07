Rétyen otthonra talált a zene

Idén kissé szűkösebbre sikeredett a rétyi fúvóstalálkozó, kevesebb zenekar vett részt rajta, mint az előző években, és a sepsiszentgyörgyi térzene is elmaradt – emiatt viszont sok szentgyörgyi zenekedvelő ruccant ki a szép időben Rétyre, a sport- és ifjúsági központban található színpad előtti sátor hűse alatt élvezve a zenei csemegét.

A fúvóstalálkozó hagyományos programjának megfelelően a zenekarok a falu központjából vonultak fel a szabadtéri színpadhoz, a sort a helyiek Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekara nyitotta, őket a legtávolabbról érkezett vendég tótkomlósi zenekar követte, majd Uzon, Barátos, Kézdivásárhely zenészei következtek, minden zenekar a saját maga választotta, a zenei műfajon belül ínyencségnek számító indulót fújva a közeli ifjúsági központig. Az útvonalon végig taps jutalmazta felvonulásukat, jelezve: a falu lakói és az eseményre érkező vendégek egyaránt nagyra értékelik a zenészek lelkesedését, elhivatottságát és – nem utolsósorban – kiváló teljesítményét.

A színpad előtt felsorakozott zenekarokat és a nagyszámú közönséget Dombora Lehel Lajos rétyi polgármester köszöntötte. „Kiemelt nap a mai a falu életében, a zene ünnepének napja” – mondta az elöljáró. Felemlítette, Rétyen immár közel egy évszázada otthonra talált a zene, köszönhetően annak, hogy a faluban mindig volt és most is van, aki pártolja a kultúra e szeletét, és azt kívánta, évszázadok múlva is legyen, aki felpártolja a zenét.

A köszöntőt követően az öt zenekar együtt adta elő előbb a Fehérvári, majd a Szamosmenti indulót, előbbi katonás, pattogó ritmusa máris bemelegítette a közönséget, mely tapsolva kapcsolódott be a magyaros induló dallamába. A látványos és hangzatos nyitányt követően került sor a zenekarok koncertsorozatára, igazi zenei élményt nyújtva a fúvószene kedvelőinek.