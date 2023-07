A be nem jelentett találkozó tényét először az MTI közölte Havasi Bertalanra, a miniszterelnök sajtófőnökére hivatkozva, majd a román kormány is információkkal szolgált. A magánebéden Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és Sorin Grindeanu közlekedésügyi miniszter is részt vett. A magyar miniszterelnök a találkozót követően posztolt is Facebook-oldalán, az alábbi bejegyzést téve közzé: „Találkozó Ion-Marcel Ciolacu román miniszterelnökkel. This is the beginning of a beautiful friendship.”

Az MTI csak röviden annyit jelzett, hogy a két kormányfő kötetlen beszélgetést folytatott a kétoldalú és az európai ügyekről. A román kormány közleménye részletesebb tájékoztatást nyújtott. Eszerint a találkozón Marcel Ciolacu miniszterelnök a román–magyar kapcsolatokat illetően kijelentette, hogy a román fél a „nyitott, pozitív és konstruktív, a mindkét ország polgárainak javát szolgáló, konkrét projektekre összpontosító hozzáállást” kívánja fenntartani. Megköszönte a magyar kormánynak, hogy támogatja Románia schengeni csatlakozási törekvéseit, és reményét fejezte ki, hogy Magyarország Románia szövetségese marad ebben a tekintetben. A két miniszterelnök egy közös infrastrukturális projektről is tárgyalt, amelynek reményeik szerint jelentős gazdasági hatása lesz mindkét országban. A g4media portál kormányközeli forrásokra hivatkozva azt írta: a nagy infrastruktúra-projekt, amelyről a két kormányfő egyeztetett, egy gyorsvasútvonal kiépítése Bukarest és Budapest között. Forrásai a portált továbbá arról tájékoztatták, hogy a román kormányfő elsősorban Románia schengeni csatlakozása miatt hívta meg Orbán Viktort, ugyanis amennyiben az országnak ez év végén sem sikerül a bejutás, annak az esélye, hogy a kérdés 2024-ben újra napirendre kerüljön, az év második felében nagyobb, hiszen ebben az időszakban Magyarország látja el az Európai Unió elnökségét. A kormányzati források szerint Orbán Viktor egyetértett Románia schengeni csatlakozásával. A találkozón ugyanakkor Ciolacu kiemelte, hogy fel kell pörgetni a romániai cégek magyarországi beruházásait, továbbá hangsúlyozta a háború sújtotta Ukrajnával szembeni uniós szolidaritásról és egységről szóló üzenetek közvetítésének, valamint az EU és a NATO támogatásának fontosságát.

Teljesen normális gesztus

A Maszol portál értesülései szerint a román miniszterelnök pénteken hívta meg magyarországi hivatali kollégáját, és mindössze három nap volt arra, hogy megszervezzék a miniszterelnöki találkozót. A találkozó elsősorban informális volt, az ismerkedésen volt a hangsúly. Kelemen Hunor a portál megkeresésére elmondta, hogy a meghívást és annak elfogadását teljesen normális gesztusnak tartja. Kelemen Hunor Facebook-bejegyzésében már jelezte, hogy a találkozón a közös érdekekről, gazdasági beruházásokról tárgyaltak, illetve a schengeni csatlakozásról és nagy közös projektek megvalósításáról. „Szükség van olyan közös projektekre, amelyek a mindennapi kis súrlódások ellenére is a két ország polgárait segítik mind gazdasági, mind személyes kapcsolatok bővítésének tekintetében” – fejtette ki a Maszolnak Kelemen Hunor. Szerinte a beszélgetés „nagyon kellemes” hangulatú volt: „egy ilyen alkalom jó lehetőség arra, hogy a következő időszakban a kormányközi kapcsolatok erősödjenek”. A megbeszélésen szó esett a romániai kisebbségi kérdésről is. Kelemen Hunor szerint Marcel Ciolacu úgy vélekedett, hogy az RMDSZ jó partner, és sajnálja, hogy nem tudják együtt folytatni a kormányzást, és azt látja, hogy az RMDSZ képviseli az erős erdélyi magyar közösséget. „Annak, aminek el kellett hangzania, elhangzott” – vélte. Arra is kitért, hogy mivel a román és a magyar miniszterelnök között legutóbb 2010-ben volt egy találkozó, akkor Emil Boc és Orbán Viktor között, „nagyon fontos az, hogy Orbán Viktor most elfogadta Marcel Ciolacu meghívását, és legalább annyira fontos, hogy érkezett ez a meghívás”. Az ebédet megelőzően, amikor Orbán Viktor megérkezett Bukarestbe, négyszemközt találkozott Kelemen Hunorral, akivel „a szokásos ügyeiket” tekintették át – részletezte a Maszol.