Oda jutottunk, hogy már az Egyesült Államokban is azt kezdték búsulni (A Wall Street Journal elemzése szerint), hogy a gazdaság az Európai Unióban hullámvölgybe került és az európaiak egyre szegényebbek lesznek. (Az igaz, hogy ők is besegítenek ebbe.) És akkor mi, romániaiak mit mondjunk, amikor Európában a szegények között mi vagyunk a legszegényebbek? Végül is tudjuk, hogy a szegénység nem szégyen, csak roppant kellemetlen.