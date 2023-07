Milyen szűrőt használ a kocsijában? /X/

Előző írásunk

Rekordhőmérsékletek dőltek meg a héten, narancssárga, vörös és lila vészjelzések színeiben lobog a térkép. A napon szinte megsül a tojás, örülhetünk, hogy nincs erdőtűz. Ámbár Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár szerint ez csak idő kérdése: az előző években bizony itt is több tízezer hektár zöld tüdő semmisült meg lángokban. Milyen jó lenne most a lombok árnyékában kivárni az enyhülést! De a pihenőszabadság olyan luxus, amire tízből négy munkavállalónak nem telik a rekord gazdasági növekedéssel dicsekvő Romániában. A maradék hatból kettő tud külföldre utazni, és csak egyetlenegynek futja egyhetesnél hosszabb lazításra. (Nem, nem az államelnökről van szó, őt nem kérdezték, mert nemigen szokott válaszolni; ez is egy rekordszerűség.)