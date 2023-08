A Kézdivásárhelyi SE tegnap közösségi oldalán jelentette be, hogy új edző érkezik a női Nemzeti Ligában érdekelt háromszéki együtteshez. Csapatunktól azt is megtudtuk, hogy a rohamos léptekkel közeledő 2023–2024-es idényben kanadai centere és amerikai játékirányítója lesz a céhes városbeli kék-fehéreknek.

A spanyol Claudio Garcia Morales személyében új vezetőedzője van a Kézdivásárhelyi SE csapatának, amely bajnoki hetedik helyezéssel és a Román Kupa nyolcas döntőbeli szerepléssel fejezte be az előző idényt. A 39 éves szakember a Clarinos Tenerife alakulatát hagyta el a felső-háromszéki együttesért, 2014 és 2018 között a spanyol női másodosztályban tevékenykedett, majd az élvonalba való feljutást követően, 2018–2022 között irányította a hispániai csapatot. Morales a szerb Ljubomir Kolarevic helyére érkezik a céhes városiak kispadjára.

„Időnként nem árt egy kis vérfrissítés, hiszen az emberek kiégnek. Nem búcsúzunk el Kolarevic edzőtől, aki a jövőben utánpótlás-neveléssel foglalkozik. Az elkövetkezőkben nagyobb hangsúlyt akarunk fektetni az ifjúsági csapatainkra és játékosokat szeretnénk nevelni” – nyilatkozta érdeklődésünkre Lénárt Adolf, a KSE kosárlabda-szakosztályának vezetője. A sportvezető továbbá elmondta, hogy Farkas Alpár továbbra is másodedzői feladatokat lát el a kék-fehéreknél, mellette két ifiedző, Csutak András és Farkas Gellérd is bekerült a felnőttcsapat stábjába.

Lassan körvonalazódik a KSE játékoskerete is: az Aradi FCC-hez távozó Biszak Boglárka után biztosan elhagyja a kézdivásárhelyi gárdát a szerb Ines Ćorda, illetve az amerikai Brianna Wilson és Taylor Hawks is. Lénárt úgy fogalmazott: tavalyi idegenlégiósaik közül még tárgyalnak a szintén szerbiai Milica Mitrovićcsal, így az is elképzelhető, hogy marad. A kék-fehéreknél folytatja pályafutását Domokos Réka, egyetemi tanulmányai befejezése után visszatért a céhes városi együtteshez Voloncs Orsolya, a soron következő szezonban pedig a KSE két ifjúsági válogatottjára, Bara-Németh Beátára és Kozman Krisztára több feladat hárul majd.

A felső-háromszéki együtt megszerezte az amerikai Anastasia Hayes és a kanadai Samantha Keltos játékjogát. Hayes irányító, és 2021–2023 között a Mississippi State University játékosa volt, utolsó egyetemi évében 32 meccsen lépett pályára, összesen 942 percnyi lehetőséget kapott, 105 lepattanót, 146 gólpasszt és 261 pontot jegyzett. Keltos az angol Manchester Giants mezét cseréli le kék-fehérre, a 190 cm magas center 18 mérkőzésen volt érdekelt a szigetországi csapat színeiben, átlagban 34,1 percet töltött a parketton, 18,6 pontot szerzett és 9,8 labdát szedett le.