Félig így, félig úgy…

Hogy is van azzal a bizonyos pohárral? Amelyik félig tele, félig üres, és aztán rajtunk áll, hogy melyik felét nézzük. Egyébként is, folyton a szemünk előtt lebegtetik a „think positive” (gondolkodj pozitívan) tanítást. Már így angolul, ahogy minden zeng manapság. De ezt biztos mindenki érti, még ha angolból nem is jeles. Én is értem, csak bármennyire is próbálom alkalmazni, nem mindig sikerül. Legalábbis bizonyos helyzetekben hirtelen elboruló agyam nem mindig megfelelően reagál.