Kerti mozi Sepsiszentgyörgyön

A már Kultúrkert néven is szolgáló ’56-os emlékparkban zenés filmeket mutatnak be, amelyeket később a Művész moziban is műsorra tűznek – közölte a mozi programfelelőse, Lázár-Prezsmer Endre, aki azt is elmondta: egy egész csomagot vásároltak zenés filmekből, amelyeket januárig vetítenek majd a moziban. A kultúrkerti lejátszások sorát múlt héten a legendás Pink Floyd-album alapján készült A Fal című film nyitotta meg, ezen a héten a Bíboreső ment (Prince-szel a főszerepben), jövő héten Miloš Forman rockmusicalje, a Hair következik, azután a Holdjáró Michael Jacksonnal, majd a Moulin Rouge zárja a szabadtéri vetítéseket. Ezek jövő héttől 20.30-kor kezdődnek, székeket biztosítanak a szervezők.