A Románián keresztül külföldi piacokra exportált ukrán gabonáról és áruforgalomról írt alá politikai nyilatkozatot pénteken Bukarestben Marcel Ciolacu román és Denisz Smihal ukrán kormányfő. Ciolacu az ukrajnai románok jogainak biztosítását is kérte hivatali kollégájától.

A romániai hivatalos látogatásra érkező Denisz Smihal ukrán kormányfő két másik megállapodást is aláírt román hivatali kollégájával, melyek szerint kölcsönösen elismerik a másik ország által kibocsátott tanulmányi okleveleket, valamint új határátkelőt nyitnak Máramarossziget és az ukrajnai Bila Cerkva város között.

A Victoria-palotában tartott találkozó után Marcel Ciolacu a sajtónak elmondta, hogy Románia továbbra is kész támogatni Ukrajnát, amíg erre szükség lesz, az újjáépítési folyamatban is. Jelezte, hogy Románia továbbra is segíti az ukrán gabonaexportot, a jelenlegi kétmillió tonnáról ennek duplájára, négymillió tonnára emelik a szállítási kapacitást, az áruforgalom a Sulina-csatornán és a konstancai kikötőn keresztül zajlik. Hangsúlyozta azonban, hogy a román piac és a gazdák érdekei nem sérülhetnek emiatt.

Marcel Ciolacu ukrán hivatali kollégája figyelmébe ajánlotta az ukrajnai románok jogainak biztosítását is, hangsúlyozva, hogy a román kormány szilárd álláspontot képvisel a kérdésben: azt szeretné, hogy az ukrajnai románok ugyanazokkal a jogokkal és szabadságokkal rendelkezzenek, mint a romániai ukránok – mondta.

Denisz Smihal ukrán miniszterelnök arról beszélt, hogy Ukrajna európai uniós és NATO-csatlakozással kapcsolatos „stratégiai irányvonala” változatlan. Megköszönte hivatali kollégájának, hogy Románia a háború első napjaitól támogatja országát és 125 ezer menekültet fogadott be. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna egyszerűsíteni akarja a határ­ellenőrzést, közös ellenőrzéssel gyorsítaná fel az áruforgalmat a román-ukrán határon, hogy megkönnyítse az áru eljutását a romániai kikötőkbe.